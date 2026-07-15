Paraná Rowing Club representará a Entre Ríos en el Campeonato Argentino de Clubes de hockey sobre patines, que se disputará del 20 al 25 de julio en Mendoza. El plantel femenino Sub 13 viajará el 18 de julio para afrontar su primera competencia nacional, luego de varios meses de preparación y de distintas actividades organizadas para costear el viaje.

La entrenadora Fernanda Salvia destacó a Elonce el significado que tiene para la institución participar una vez más en un torneo de alcance nacional y valoró el compromiso de las jugadoras dentro y fuera de la cancha.

Una nueva experiencia para representar a Entre Ríos

"Como institución participamos de todos los campeonatos que podemos. Somos uno de los clubes que más compite dentro de Entre Ríos y siempre es un orgullo representar al club", expresó Salvia.

La entrenadora explicó que se trata del primer Campeonato Argentino para esta categoría, integrada por jugadoras de entre 11 y 13 años. "Es la primera edad que tiene un campeonato nacional. Para muchas es su primera experiencia en una competencia de este nivel, así que vamos con todas las expectativas", afirmó.

También resaltó el crecimiento que ha tenido el hockey sobre patines femenino en la provincia. "La rama femenina ha crecido muchísimo. Si bien San Juan y Mendoza siguen siendo las grandes potencias, Entre Ríos no se queda atrás y viene consiguiendo muy buenos resultados a nivel nacional", sostuvo.

Un viaje construido con esfuerzo

Además del entrenamiento deportivo, las familias y las jugadoras realizaron diferentes actividades para reunir el dinero necesario para afrontar el viaje. "Las chicas vendieron alfajores y organizaron distintas acciones para ayudar a sus papás a solventar los gastos. Viajar a Mendoza implica muchos gastos: el traslado, el alojamiento y también la nueva indumentaria", explicó Salvia.

Paraná Rowing Club competirá en el Argentino con su equipo femenino Sub 13

En ese sentido, destacó el compromiso del grupo. "Ellas colaboran no solo en lo deportivo, sino también en lo económico para poder estar presentes en este campeonato".

Ilusión y crecimiento del equipo

Entre las jugadoras, Elena, una de las arqueras del plantel, contó que juega al hockey sobre patines desde muy pequeña y destacó la evolución del equipo. "Empecé a jugar a los cinco años. El año pasado no teníamos el nivel que tenemos ahora y eso nos da mucha confianza para este torneo", señaló.

Además recordó que ya había participado de competencias nacionales disputadas en Paraná junto a varias de sus compañeras.

Las demás integrantes del plantel coincidieron en que el viaje será una experiencia inolvidable tanto por lo deportivo como por la convivencia durante los días de competencia.

Antes del viaje, la ilusión por la Selección

Mientras ultiman los detalles para partir hacia Mendoza, las jugadoras también compartieron la expectativa por el partido de la Selección Argentina en el Mundial.

Varias contaron que volverán a reunirse para alentar al equipo nacional, algunas incluso con cábalas incluidas.

El plantel viajará el próximo 18 de julio para realizar una jornada de adaptación y reconocimiento de la pista antes del inicio oficial del certamen, previsto para el lunes 20.