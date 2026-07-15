Intentaron desvalijar la casa de Lamine Yamal tras el pase de España a la final

Horas después de la clasificación de España a la final del Mundial 2026, Lamine Yamal recibió una noticia vinculada con su vivienda en las afueras de Barcelona. Dos personas intentaron ingresar a la propiedad durante la madrugada, aunque escaparon antes de concretar el robo.

El hecho ocurrió en Esplugues de Llobregat, donde está ubicada la casa del futbolista español. Según la información difundida, los sospechosos llevaban pasamontañas y trataron de acceder al lugar escalando el muro perimetral.

La maniobra fue detectada por el personal de seguridad de la vivienda, lo que obligó a los intrusos a abandonar el lugar. Hasta el momento no se informó que hayan logrado ingresar ni que se registraran elementos sustraídos.

La intervención de la Policía catalana

Los Mossos d’Esquadra confirmaron que se produjo una tentativa de robo en la zona durante la madrugada. Sin embargo, la fuerza no identificó oficialmente al propietario de la vivienda por razones de privacidad.

El intento ocurrió poco después de que España derrotara por 2 a 0 a Francia y asegurara su lugar en la final del Mundial. Lamine Yamal formó parte del plantel que logró la clasificación y se encontraba concentrado con la selección.

La investigación deberá determinar cómo llegaron los sospechosos hasta la propiedad, si realizaron tareas previas de vigilancia y qué recorrido siguieron después de escapar.

La casa que quisieron robarle a Lamine Yamal.

Una vivienda conocida en la zona

La mansión de Lamine Yamal tiene notoriedad porque anteriormente perteneció a Gerard Piqué y Shakira, cuando ambos residían en Barcelona. El inmueble está ubicado en uno de los sectores residenciales de Esplugues de Llobregat.

La propiedad cuenta con seguridad privada, circunstancia que permitió detectar el movimiento antes de que los dos encapuchados accedieran al interior. La reacción del personal evitó que la tentativa avanzara.

Hasta ahora no se comunicaron detenciones ni identificaciones relacionadas con el episodio. Las actuaciones continúan bajo responsabilidad de la Policía catalana.

Antecedentes entre futbolistas

Los intentos de robo en viviendas de jugadores no son hechos aislados en España. En los últimos años, futbolistas como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal también sufrieron ataques contra sus propiedades.

En varios de esos casos, los delincuentes aprovecharon que los deportistas se encontraban disputando partidos o concentrados con sus equipos. Esa modalidad llevó a reforzar las medidas de seguridad en distintas residencias.

Mientras avanza la investigación, Lamine Yamal permanece enfocado en la final del Mundial con España. El episodio no dejó personas heridas y, según la información disponible, los sospechosos huyeron sin concretar el robo.