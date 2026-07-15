Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026: horario del partido

Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un duelo que comenzará a las 16 en el Atlanta Stadium y definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará meterse nuevamente en la definición del torneo, donde ya espera España que eliminó a Francia por 2 a 0.

La Albiceleste llega a esta instancia luego de vencer por 3 a 1 a Suiza en los cuartos de final, en un encuentro que se resolvió durante el tiempo suplementario. Inglaterra, en tanto, eliminó a Noruega por 2 a 1, también en el alargue, con un doblete de Jude Bellingham.

Más allá del resultado de este miércoles, Argentina ya tiene asegurada la disputa de ocho partidos en el certamen, ya que el equipo que no consiga avanzar jugará el encuentro por el tercer puesto.

Un clásico con historia mundialista

El enfrentamiento entre argentinos e ingleses volverá a poner frente a frente a dos selecciones con una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales. El historial incluye cruces inolvidables, como el de México 1986, cuando Diego Maradona marcó los recordados goles de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Aunque Lionel Scaloni buscó bajar el tono en la previa al asegurar que se trata de "un partido de fútbol", el encuentro mantiene un fuerte valor simbólico por los antecedentes deportivos entre ambos seleccionados.

Del lado inglés, el entrenador Thomas Tuchel intentará llevar a su equipo a la segunda final de su historia. Inglaterra conquistó su único título mundial en 1966 y llega con figuras de primer nivel como Harry Kane y Jude Bellingham, quien suma seis goles en el torneo.

Hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Argentina e Inglaterra comenzará a las 16 (hora argentina) y se disputará en el Atlanta Stadium.

La transmisión podrá seguirse en vivo por distintas señales de televisión y plataformas de streaming, entre ellas: TyC Sports y TyC Sports Play; Telefe y Mi Telefe; TV Pública; DSports, DSports 2 y DSports+; DGO; Disney+ Premium y Paramount+.

El vencedor avanzará a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España, que ya aseguró su lugar en el partido decisivo tras superar a Francia en la otra semifinal.

El encuentro por el título se disputará el próximo domingo, mientras que el perdedor jugará previamente el duelo por el tercer puesto.