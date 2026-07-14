Cuatro clubes de Paraná compiten en el Campeonato Argentino Infantil de hockey sobre patines

El hockey sobre patines de Paraná volvió a mostrar su crecimiento con la participación de Rowing, Recreativo, Neuquen y Talleres en el Campeonato Argentino Infantil que se disputa en Buenos Aires hasta el próximo sábado. El certamen reúne a equipos de las principales plazas del país y representa una oportunidad para que los jugadores sumen experiencia frente a potencias como San Juan, Mendoza y Buenos Aires.

En diálogo con Elonce, representantes de los cuatro clubes coincidieron en que la presencia conjunta refleja el momento que atraviesa la disciplina en la ciudad.

"Esta imagen muestra al hockey de Paraná. Es la voluntad de todos los clubes de trabajar para que este deporte crezca. Los chicos se llevan muchísima experiencia, no solamente deportiva, sino también de convivencia, compañerismo y solidaridad", destacó Raúl, representante de Neuquen.

Por su parte, Guadalupe González, de Recreativo, remarcó la importancia de competir fuera de la provincia.

"Para nosotros es muy importante participar de este tipo de torneos porque nuestro deporte todavía es chico en la ciudad. Viajar a Buenos Aires, San Juan o Mendoza les permite a los chicos crecer muchísimo", afirmó.

Una experiencia que trasciende la competencia

Los dirigentes coincidieron en que el objetivo principal no pasa únicamente por los resultados deportivos, sino por la formación de los jugadores.

"Lo que nos mueve no es el objetivo de un club en sí mismo, sino que el hockey crezca. Muchas veces un club presta jugadores a otro para que pueda completar un plantel. Cuando entendemos que el deporte es más importante que las cuestiones particulares, todos trabajamos en conjunto", explicó Raúl.

También destacaron el clima que se vive durante el torneo.

"Los chicos conocen rivales dentro de la cancha, pero en el hotel son todos amigos. Los clubes de otras provincias nos ayudan y comparten sus experiencias. Es un ambiente hermoso", relató Mariana, representante de Talleres.

Un deporte que crece a pulmón

Los entrevistados señalaron que la participación en este tipo de competencias demanda un gran esfuerzo económico de las familias.

"Todo se hace a pulmón. Organizamos rifas, ventas de comida, bingos y distintas actividades para juntar el dinero necesario para viajar", contó una de las representantes de Recreativo.

EL ONCE DEPORTIVO - HOCKEY - DESDE BS. AS.PARTICIPAN ROWING, RECREATIVO, NEUQUEN y TALLERES

En la misma línea, remarcaron que el acompañamiento familiar resulta fundamental.

"Sin las familias esto sería imposible. Son ellas las que sostienen cada viaje y hacen posible que los chicos vivan estas experiencias", coincidieron.

El crecimiento del hockey sobre patines

Raúl sostuvo que Entre Ríos atraviesa un proceso de consolidación dentro del hockey sobre patines nacional.

"Hoy Entre Ríos tiene jugadoras en la Selección Argentina, algo inédito para nosotros. Estoy convencido de que en los próximos años la provincia seguirá aportando jugadores y jugadoras a los seleccionados nacionales", aseguró.

Además, destacó el trabajo que se realiza en la formación de entrenadores.

"Entre Ríos es la única provincia que tiene un curso aprobado por una universidad para formar entrenadores de hockey sobre patines. Eso habla del trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años", valoró.

Finalmente, pidió continuar difundiendo la disciplina.

"Es fundamental que los medios visibilicen este deporte. Cuanto más se conozca, más chicos se van a sumar y más va a crecer el hockey sobre patines en Paraná", concluyó.