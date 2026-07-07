Hockey máster: una entrerriana será capitana de la Selección Argentina en el Mundial

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina de hockey máster llegará a Paraná para una gira preparatoria antes del Mundial de Bélgica. Cristina Aranguren, capitana del equipo nacional y única entrerriana convocada, contó a Elonce cómo recibió el llamado y el esfuerzo que demanda la preparación.
La Selección Argentina de hockey máster ultima detalles para disputar el Mundial que se desarrollará en Bélgica entre agosto y tendrá presencia entrerriana. La paranaense Cristina Aranguren integrará el plantel nacional de la categoría +60 y, además, tendrá el honor de ser la capitana del equipo, una distinción que recibió por decisión de sus propias compañeras. Antes del viaje al certamen internacional, el seleccionado realizará una gira por Paraná con entrenamientos y partidos amistosos previstos para el 9 y 10 de julio en el Paraná Rowing Club.
La visita reunirá a jugadoras de distintos puntos del país y también servirá para fortalecer el desarrollo del hockey máster en la región. Entre las actividades previstas habrá encuentros frente a equipos locales integrados por jugadoras mayores de 50 años, una iniciativa que busca seguir promoviendo la práctica competitiva del deporte más allá de las categorías tradicionales.
En ese contexto, Aranguren y Cecilia Mendoza visitaron el programa El Once Deportivo, donde compartieron sus experiencias, repasaron la actualidad del hockey entrerriano y explicaron la importancia que tiene esta gira para la preparación mundialista.
Una convocatoria inesperada y el orgullo de ser capitana
Cristina Aranguren reconoció que la convocatoria al seleccionado nacional la sorprendió en un momento muy diferente de su carrera deportiva. Venía de recuperarse de una lesión importante en la espalda sufrida tras el Panamericano del año pasado y ni siquiera imaginaba que volvería a vestir la camiseta argentina.
"No lo esperaba porque no estaba jugando porque estuve muy mal de la espalda después de un Panamericano del año pasado. Me invitan y me engancho", relató durante la entrevista. También recordó que fue convocada para una prueba junto a otras jugadoras del interior y que finalmente logró ganarse un lugar dentro del plantel nacional.
A partir de ese momento comenzó una etapa que describió como "una serie de emociones ascendentes". Sin embargo, una de las mayores alegrías llegó poco después, cuando las propias integrantes del seleccionado la eligieron capitana mediante una votación interna.
"La verdad que fue a votación de jugadoras. Eso siempre es lo más lindo: que te elijan tus compañeras", expresó. Para Aranguren, ese reconocimiento tuvo un significado especial porque se incorporó al plantel después que muchas de sus compañeras y además es la única representante entrerriana del equipo.
Un entrenamiento intenso para competir al máximo nivel
La preparación rumbo al Mundial demanda una dedicación prácticamente diaria. La capitana explicó que viaja con frecuencia a Buenos Aires para entrenar con el seleccionado y que complementa esos trabajos con una intensa rutina física en Paraná.
"Realmente lo he tomado con responsabilidad y compromiso. Me entreno tres veces por semana en la parte de hockey, dos veces por semana con las mamis hockey del club y una vez por semana con las chicas de la bordo. Después gimnasio practico yoga y los fines de semana juego", detalló.
Consciente de la exigencia internacional, incluso decidió dejar momentáneamente otro deporte que practica desde hace más de una década: el hockey sobre patines.
"Es muy riesgoso y en esta instancia me tengo que cuidar para lo que me fui preparando", explicó al justificar esa decisión.
No obstante, confesó que el hockey sobre patines continúa despertándole una enorme pasión. "Hoy me gusta más hockey sobre patines por la adrenalina, por el ritmo, la intensidad", sostuvo, aunque aclaró que el hockey sobre césped forma parte de toda su vida deportiva y afectiva.
La única entrerriana en una competencia mundial
Aranguren será la única jugadora de Entre Ríos dentro del seleccionado argentino de la categoría +60. Explicó que el hockey máster comprende diferentes divisiones por edades, desde mayores de 35 años hasta categorías que superan los 65 años, con una estructura muy desarrollada a nivel internacional.
Según contó, Argentina presentará equipos en distintas categorías y el Mundial movilizará a miles de deportistas durante varias semanas en Bélgica. "Argentina representa hasta más 65. Son dos torneos en paralelo y es un movimiento que es impresionante", comentó.
Las competencias comenzarán escalonadamente y el plantel argentino +60 disputará sus partidos entre el 6 y el 16 de agosto.
El crecimiento del hockey máster en Paraná
Cecilia Mendoza también destacó el crecimiento que viene registrando el hockey para jugadoras mayores y explicó que el partido frente al seleccionado nacional busca incentivar la conformación de equipos específicos por edad. "La idea es traer chicas también de otros clubes. Esto es una buena oportunidad para acercarlas, para que vuelvan a jugar", manifestó.
La jugadora explicó que actualmente muchas mujeres de más de 40 o 50 años continúan disputando torneos junto a deportistas mucho más jóvenes, situación que genera diferencias físicas importantes.
Por ese motivo impulsan la creación de una categoría específica para mayores, similar a las que ya existen en otras provincias como Santa Fe, Rosario y Córdoba. "La idea es que la federación forme ya un torneo a nivel país", indicó Mendoza, quien remarcó que el objetivo es sostener la competencia sin perder el espíritu recreativo y de camaradería que caracteriza al hockey máster.
Estudiantes, un club que sigue creciendo
Durante la entrevista también repasaron la evolución del Club Estudiantes, donde actualmente existen cinco líneas competitivas de hockey femenino: negra, blanca, amarilla, gris y bordó.
Las entrevistadas explicaron que el crecimiento de la disciplina obligó a crear nuevas divisiones para dar respuesta a la gran cantidad de jugadoras que se incorporaron en los últimos años.
Según indicaron, la institución cuenta actualmente con cerca de 700 deportistas entre mujeres y varones, una cifra que refleja el enorme desarrollo alcanzado por la actividad. Además, destacaron que muchas exjugadoras continúan vinculadas al deporte y hoy participan en categorías promocionales o máster, manteniendo vivo el espíritu competitivo.
Una mirada optimista sobre el hockey entrerriano
Sobre el presente provincial, Cristina Aranguren consideró que el hockey entrerriano experimentó una evolución importante durante los últimos años gracias al crecimiento de clubes de distintas localidades. "Siempre hay para mejorar, pero creo que se está trabajando bien", afirmó.
Como ejemplo mencionó la aparición de jugadoras surgidas de clubes que años atrás prácticamente no figuraban en el mapa provincial, como Cerrito, Paracao y Concordia, varias de las cuales hoy integran procesos de selecciones nacionales o regionales. No obstante, señaló que todavía existen desafíos importantes, principalmente en materia de infraestructura y competitividad.
"A nivel seleccionado tenemos que estar. Eso estaría bueno que se pueda hacer", expresó al considerar que Entre Ríos debe volver a ocupar lugares de protagonismo en las competencias nacionales. Pese a reconocer que el hockey argentino atraviesa un nivel de enorme exigencia, Aranguren se mostró confiada en que el trabajo sostenido permitirá seguir consolidando el crecimiento provincial. Mientras tanto, el seleccionado argentino afrontará su última etapa de preparación en Paraná antes de emprender viaje hacia Bélgica, con la ilusión de volver a ubicar a la Argentina entre las principales potencias del hockey máster mundial.