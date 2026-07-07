El DT de Egipto explotó contra el arbitraje: "Ellos quieren que Messi sea campeón del mundo"

La Selección Argentina consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3 a 2 a Egipto en un partido cambiante y cargado de emociones. Luego de la derrota frente a la Albiceleste, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, denunció que el encuentro estuvo condicionado y lanzó fuertes críticas contra el arbitraje y la organización del torneo.

En la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el técnico egipcio no ocultó su enojo y aseguró que el resultado estuvo influenciado por factores externos. "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio", afirmó Hassan ante los periodistas.

Apuntó a la organización del Mundial

El entrenador fue todavía más lejos al sugerir que la competencia favorece deliberadamente a la Selección Argentina y a Lionel Messi. "Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar? Todo es cuestión de marketing y dinero. Ellos quieren que Messi sea campeón del mundo, siga en carrera en el torneo", sostuvo.

Además, cuestionó la programación del encuentro y aseguró que el horario perjudicó a los futbolistas. "Me atrevo a decir que la persona que planea estos partidos nunca ha jugado fútbol en su vida. Porque ningún partido se juega a esta hora. Al mediodía, la gente sale a caminar o hace brunch, no se juega un partido de fútbol", expresó.

"Egipto fue superior"

Hassan también defendió el rendimiento de su equipo y aseguró que Egipto fue superior durante gran parte del encuentro. "Egipto fue superior a Argentina" y "merecía su clasificación", afirmó al analizar el desarrollo del partido.

Antes de retirarse de la conferencia, dejó una última declaración cargada de frustración. "Les prometo que no volveré a ver partidos de Mundial. Esta es mi forma de resistir esta situación", concluyó.

La remontada argentina

El partido fue uno de los más emocionantes de los octavos de final del Mundial 2026. Egipto llegó a estar 2 a 0 arriba gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero la Selección Argentina reaccionó en el tramo final.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el marcador con los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que sellaron el 3 a 2 definitivo y clasificaron a la Albiceleste a los cuartos de final.

Las declaraciones de Hassan se sumaron a las del delantero Mostafa Ziko, quien también cuestionó el arbitraje del francés François Letexier y sostuvo que el Mundial 2026 estuvo "arreglado" para favorecer a la Selección Argentina.