Reclaman que el sistema científico perdió más de 6.300 empleos desde 2023

El sistema científico argentino acumuló la pérdida de 6.327 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, de acuerdo con un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación. La cantidad de trabajadores pasó de 75.057 a 68.730, lo que representa una disminución equivalente a 7,7 empleos por día durante ese período.

El organismo nacional más afectado fue el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que perdió 2.365 puestos de trabajo. Le siguieron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con 836 empleos menos, y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con una reducción de 834 trabajadores.

En el caso del INTI, la situación podría agravarse si prosperan los retiros voluntarios y despidos anunciados. Según advirtieron trabajadores del organismo, la planta podría reducirse hasta un 48%, lo que dejaría al instituto con una dotación inferior a la que tenía en 1980.

Caída de la inversión y reclamos

Los investigadores alertaron que el Conicet atravesó por segundo año consecutivo una fuerte pérdida de personal. Según los datos difundidos, el organismo dejó de contar con 880 investigadores de carrera, personal de apoyo y administrativos, además de 1.485 becarios.

Desde distintos sectores científicos calificaron el escenario como un "cientificidio", al sostener que la inversión nacional en ciencia alcanzó uno de sus niveles más bajos de las últimas décadas. Indicaron que el financiamiento descendió al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), incluso por debajo del 0,17% registrado en 2002, tras la crisis económica de 2001.

A través de un comunicado, el colectivo de becarios del Conicet también denunció el desmantelamiento de la Agencia I+D+i, principal organismo de financiamiento de proyectos científicos, y la paralización de herramientas consideradas fundamentales para la investigación, como los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT).

Denuncian problemas con la obra social

Otro de los reclamos estuvo relacionado con la cobertura médica de los becarios doctorales y posdoctorales del Conicet. Según denunciaron, durante el último mes numerosos investigadores quedaron sin cobertura de Unión Personal.

Los científicos afirmaron que el inminente despido de 379 profesionales altamente calificados los dejó "en una situación límite, sin cobertura médica ni continuidad laboral".

En ese marco, cuestionaron la propuesta realizada por el presidente del Conicet, Daniel Salamone, quien, según indicaron, ofreció la renuncia voluntaria a la obra social a cambio de un aporte mensual de 90.000 pesos para que cada investigador contratara una cobertura médica por su cuenta. Los becarios consideraron que ese monto resulta insuficiente para afrontar el costo de una prepaga.

Cargos pendientes y movilizaciones

Además, los trabajadores señalaron que el organismo mantiene pendiente la incorporación de 585 cargos correspondientes al concurso para la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de 2022, a los que se suman otros 400 cargos concursados en 2023 que todavía no fueron efectivizados.

También denunciaron demoras en altas de personal, acumulación de becarios y retrasos en distintas convocatorias vinculadas a la actividad científica.

Frente a este panorama, los investigadores reclamaron una solución urgente para la cobertura médica de los becarios, la incorporación de los cargos ya concursados y la prórroga de las becas de investigación. Asimismo, confirmaron que durante julio llevarán adelante distintas movilizaciones para visibilizar la situación que atraviesa el sistema científico y tecnológico argentino.