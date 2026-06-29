Despidos en Laboratorios Pyam: denuncian otras 11 desvinculaciones

Los despidos en Laboratorios Pyam profundizaron la preocupación por la situación del empleo en el Parque Industrial de Gualeguaychú. Apenas horas después de que se conociera el cierre de la planta de Unión Bat y la desvinculación de cerca de un centenar de trabajadores, trascendió que la firma habría notificado el cese laboral de otros 11 empleados.

Según la información conocida, estas nuevas desvinculaciones se sumarían a una serie de despidos concretados por la empresa durante abril, varios de los cuales permanecen bajo análisis en la Justicia. La sucesión de conflictos laborales incrementó la incertidumbre entre los trabajadores del sector industrial.

Además, entre las personas alcanzadas por esta nueva medida habría integrantes de la comisión interna y delegados gremiales del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, un aspecto que podría derivar en nuevas presentaciones judiciales y medidas gremiales.

Crece la inquietud por el empleo en el Parque Industrial

La situación generó una fuerte preocupación entre trabajadores y representantes sindicales, que observan con inquietud el deterioro del empleo industrial en uno de los principales polos productivos de la ciudad. Además, persiste la posibilidad de que continúen las desvinculaciones mantiene en estado de alerta al sector.

Laboratorios Pyam es una empresa argentina fundada en 1991 y especializada en la elaboración de productos destinados a la potabilización de agua, como polvos y pastillas potabilizadoras, además de desinfectantes para superficies. La firma forma parte del entramado industrial del Parque Industrial de Gualeguaychú desde hace años.

Foto: Archivo Elonce.

En este contexto, la situación adquiere mayor relevancia debido a que las presuntas cesantías se conocieron inmediatamente después del anuncio del cierre de Unión Bat, una decisión que impactó de manera directa sobre decenas de familias y profundizó la preocupación por el futuro del empleo privado en la ciudad.

Un panorama cada vez más complejo

De acuerdo con la información difundida, entre los despidos atribuidos a Laboratorios Pyam y el cierre de Unión Bat, alrededor de 120 trabajadores habrían perdido sus fuentes laborales en un corto período de tiempo, publicó R2820.

El escenario plantea un panorama complejo para la actividad industrial de Gualeguaychú, donde distintos sectores advierten sobre la necesidad de preservar el empleo y sostener la producción.