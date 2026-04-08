Despidieron a ocho trabajadores de un laboratorio de Gualeguaychú

Un grave conflicto laboral se desató en la empresa Laboratorios Pyam, ubicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, tras el despido de ocho trabajadores que derivó en un paro total de actividades y la intervención del Sindicato de Químicos y Petroquímicos.

Al respecto, el delegado sindical Martín Gómez, indicó a Elonce que los trabajadores fueron notificados de sus despidos de manera telefónica el 31 de marzo.

De acuerdo a lo que explicó el sindicalista, “el gerente de la compañía, Lucas Vigliani, se amparó en el artículo 247 de la Ley de Contratos de Trabajo permite que, en casos muy excepcionales de fuerza mayor comprobada o falta de trabajo no imputable al empleador, la indemnización por despido se pague al 50% de lo normal”.

Los despedidos cuentan con una antigüedad que oscila entre los 16 y 18 años, lo que profundiza el impacto social del conflicto.

Laboratorios Pyam, en el Parque Industrial de Gualeguaychú (foto R2820)

Ante esta situación, el personal se presentó a trabajar al día siguiente, pero no se les permitió ingresar a la planta. Según Gómez, de los ocho despedidos, tres que están con licencia médica, incluso uno que se recuperaba de una operación de rodilla.

Esto motivó que los empleados de las dos plantas decidieran en asamblea iniciar un paro por tiempo indeterminado hasta que se reviertan las cesantías. Actualmente, las actividades en la planta permanecen paralizadas, con la mayoría de los trabajadores fuera de sus puestos.

Reclamos al Ministerio de Trabajo

El gremio realizó la denuncia correspondiente y solicitó una intervención urgente del Ministerio de Trabajo para resolver el conflicto. Sin embargo, señalaron que la primera audiencia fue fijada para el 13 de abril y de manera virtual, lo que generó malestar entre los trabajadores.

“Tenemos ocho familias afectadas y más de 30 trabajadores sin saber qué va a pasar”, expresó Gómez.

En la oportunidad, el gremialista, apuntó que "los empleados afirmaron que la empresa venía pagando los salarios en cuotas desde hace más de un año y medio". También denunciaron problemas con la cobertura de la obra social por falta de aportes.

Finalmente, desde el sindicato advirtieron que existe preocupación por la continuidad de la empresa y el futuro laboral de los empleados.

Despidieron a ocho trabajadores de un laboratorio de Gualeguaychú

El caso se suma a otros conflictos laborales en el sector industrial y refleja las dificultades económicas que atraviesan distintas actividades productivas.