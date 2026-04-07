La actividad comercial entre Argentina y Brasil creció en marzo 13,1% interanual

El dato surge de un informe de comercio bilateral de la Cámara Argentina de Comercio. El intercambio entre ambos países creció un 1,5% frente a marzo de 2025 y un 36,2% contra febrero de 2026.
La actividad comercial entre Argentina y Brasil creció en marzo un 13,1% interanual, fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dato surge del informe de comercio bilateral que realiza la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que muestra que la suba interanual fue del 13,1% y da cuenta de que el intercambio entre ambos países creció un 1,5% frente a marzo de 2025 y un 36,2% contra febrero de 2026.
El comunicado de la Cámara Argentina de Comercio sobre las exportaciones argentinas a Brasil
“De acuerdo con los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.597 millones en el tercer mes del año, un 1,5% superior al valor obtenido en el mismo mes de 2025, cuando había sido de U$S 2.558 millones. Asimismo, el intercambio creció con respecto a febrero pasado un 36,2%, mientras que el saldo comercial fue deficitario en U$S 342 millones.
Las ventas argentinas a Brasil crecieron en marzo de 2026 un 13,1% con respecto a marzo de 2025 (luego de ocho meses de bajas consecutivas, volvieron a crecer interanualmente las exportaciones argentinas a Brasil) al sumar U$S 1.128 millones, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1.470 millones y mostraron una caída interanual del 5,9%.
El saldo comercial entre ambos países en los primeros tres meses de 2026 fue negativo en U$S 698 millones para Argentina, notoriamente menor al registrado en el mismo período de 2025, cuando el déficit había sido de U$S 1.276 millones.
La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de marzo (13,1%) correspondió principalmente al aumento de vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales, óleos brutos de petróleo o de minerales bituminosos y leche, crema de leche y lácteos, mientras que la merma interanual de las importaciones argentinas (5,9%) se explicó principalmente por la disminución de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores y óleos y combustibles de petróleo.
Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 6.665 millones), Estados Unidos (U$S 3.314 millones) y Alemania (U$S 1.515 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó en tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 10.490 millones) y Estados Unidos (U$S 2.894 millones).
Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 10,0% en marzo de 2026 con respecto a 2025, al pasar de U$S 28.726 millones a U$S 31.603 millones. Por su parte, las importaciones aumentaron 20,1% con respecto a marzo de 2025, al pasar de U$S 20.990 millones a U$S 25.199 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S 6.405 millones, por lo cual lleva 13 meses consecutivos de signo positivo”.