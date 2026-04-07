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Policiales Ocurrió en departamento La Paz

Niño de 13 años llevó un arma de fabricación casera a la escuela e intervino la policía

Autoridades educativas de una escuela de la ciudad de La Paz, alertaron sobre la situación y personal policial secuestró el arma. Intervino la Justicia y el menor fue entregado a sus padres.

7 de Abril de 2026
Jefatura Departamental La Paz.
Jefatura Departamental La Paz. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Autoridades educativas de una escuela de la ciudad de La Paz, alertaron sobre la situación y personal policial secuestró el arma. Intervino la Justicia y el menor fue entregado a sus padres.

Un niño llevó un arma de fabricación casera a la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” y generó la intervención policial durante la tarde, luego de que autoridades del establecimiento educativo advirtieran la situación.

 

Efectivos se hicieron presentes en el lugar y constataron que el alumno, de 13 años, tenía en su poder un arma tipo “tumbera”, la cual fue inmediatamente resguardada por el personal interviniente, indicaron fuentes policiales.

(PER).
(PER).

 

Ante lo ocurrido, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el secuestro formal del arma y la participación de la Defensoría Oficial.

 

Actuación judicial y resguardo del menor

 

El menor fue identificado y posteriormente entregado a sus progenitores, mientras se dio intervención a los organismos de protección correspondientes.

Temas:

La Paz escuela menor Arma Tumbera
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