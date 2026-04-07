Intento de femicidio en Concordia: la víctima también habría sufrido abuso sexual

Un grave episodio de violencia de género conmociona a Concordia, donde una mujer permanece internada en estado crítico tras haber sido víctima de un brutal ataque en una vivienda de la ciudad. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y es investigado como intento de femicidio, mientras se incorporan nuevos elementos a la causa.

Según se informó, efectivos policiales acudieron al lugar tras el llamado de vecinos que alertaron por gritos de auxilio. Al ingresar al domicilio, encontraron a la víctima con múltiples heridas, mientras el agresor —su pareja— se daba a la fuga. La situación derivó en un operativo que permitió su detención horas más tarde.

La investigación en Concordia avanza ahora con nuevos indicios que podrían agravar la imputación contra el acusado, en un caso que generó fuerte impacto en la comunidad.

Estado de salud de la víctima

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó con lesiones de extrema gravedad. El parte médico indicó que presenta heridas punzocortantes en distintas zonas del cuerpo, además de traumatismos que complican su cuadro clínico.

Entre las lesiones más importantes se detectó una herida penetrante en el tórax que derivó en un neumotórax, lo que obligó a su internación en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Aunque su estado es crítico, los profesionales señalaron que no presenta riesgo de muerte inminente por el momento.

Lugar del hecho en Concordia.

Este cuadro mantiene en alerta a los equipos médicos y a la Justicia, que sigue de cerca la evolución de la víctima en Concordia.

Indicios que agravan la causa

En las últimas horas, fuentes vinculadas a la investigación señalaron, al medio 7 Páginas, que se habrían detectado indicios de abuso sexual durante el ataque, un elemento que podría modificar la calificación legal del hecho y agravar la situación procesal del detenido.

Este dato surgió a partir de los primeros peritajes realizados en la escena y en el cuerpo de la víctima, por lo que será clave el avance de los estudios forenses para determinar su confirmación.

En paralelo, personal de Policía Científica trabajó en el lugar del hecho y secuestró prendas de vestir tanto de la mujer como del acusado, que serán sometidas a análisis de ADN y rastros.

El presunto autor fue localizado en la vivienda de un familiar, donde finalmente se concretó su detención tras un operativo dispuesto por la fiscal interviniente. Desde ese momento, permanece a disposición de la Justicia mientras se avanza en la recolección de pruebas.