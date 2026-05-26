La Secretaría provincial de Deportes y la Unión Entrerriana de Rugby avanzarán en un trabajo conjunto para fortalecer el desarrollo del rugby en distintos puntos de Entre Ríos. El acuerdo contempla capacitaciones, clínicas, campus y programas de formación destinados a entrenadores, dirigentes y jugadores.

El convenio fue firmado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Martín Cipriani, y el vicepresidente de la entidad, Juan Rosas Paz. Entre los puntos destacados del acta se incluye el acompañamiento institucional, la realización de evaluaciones y la disposición de recursos humanos especializados para actividades deportivas y formativas.

Impulsan capacitaciones provinciales para el desarrollo del rugby en Entre Ríos

“Muy feliz de poder sumar otra federación más para trabajar junto con la Secretaría en algo que nos desvela a todos, que es la formación”, expresó Uranga a Elonce. Además, destacó que el objetivo es “generar procesos virtuosos formativos” y fortalecer el vínculo entre entrenadores y jugadores en toda la provincia.

Campus y clínicas en diferentes ciudades

El secretario de Deportes explicó que las clínicas estarán orientadas principalmente a entrenadores, mientras que los campus estarán enfocados en el trabajo práctico con jugadores dentro del campo de juego. “Queremos llevar estas situaciones a toda la provincia para que crezcan los entrenadores, los clubes y los jugadores”, sostuvo.

Por su parte, Martín Cipriani señaló que las actividades estarán organizadas en polos regionales para facilitar la participación de clubes del interior. “En principio sería en Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Nogoyá y La Paz”, precisó.

El dirigente remarcó que las capacitaciones abarcarán rugby infantil, juvenil, planteles superiores y formación de entrenadores y dirigentes. Además, confirmó que el programa incluirá tareas de captación de talentos. “Todo este trabajo es para acercar herramientas y desarrollar el rugby en toda la provincia”, indicó.

Balance positivo tras el partido de Capibaras

Durante la conferencia también se realizó un balance sobre el reciente partido de la franquicia Capibaras disputado en Paraná. Cipriani calificó el evento como “un fin de semana espectacular” y destacó el marco de público y el nivel deportivo mostrado.

“Fue el primer partido profesional que tuvimos en Entre Ríos de una franquicia que representa a nuestra región”, afirmó el presidente de la UER, quien expresó su expectativa de que este tipo de encuentros sirvan para difundir el rugby y sumar nuevos jugadores.

Capibaras XV derrotó a Selknam en Paraná (foto Elonce)

Se recordará que Capibaras XV derrotó a Selknam en Paraná y clasificó a semifinales del Súper Rugby Américas. Con 24 puntos de Ignacio Dogliani, Capibaras XV logró superar a Selknam y logró el primer objetivo: meterse entre los mejores cuatro del Súper Rugby Américas. El partido se disputó el sábado en la sede Tortuguitas del club Paraná Rowing Club ante un gran marco de público.