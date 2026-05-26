Los equipos argentinos ponen en juego la clasificación en las copas en una semana clave

Los equipos argentinos afrontarán una semana determinante en las copas internacionales, con varios clubes obligados a sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Boca, River, San Lorenzo, Estudiantes, Platense y Tigre buscarán asegurar su continuidad en las competencias continentales, mientras que otros conjuntos ya quedaron sin posibilidades matemáticas de avanzar.

Entre los casos más destacados aparece Boca, que llegará a la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores con la necesidad de ganar para mantenerse con vida en el torneo.

Boca, River y San Lorenzo definen su futuro

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda recibirá el jueves a Universidad Católica en La Bombonera. Boca ocupa actualmente el tercer puesto del Grupo D con siete puntos y necesita una victoria para avanzar a los octavos de final.

River, por su parte, intentará recuperarse después de la derrota sufrida en la final del Torneo Apertura. El equipo de Eduardo Coudet enfrentará el miércoles a Blooming y podrá clasificarse a octavos de la Sudamericana incluso con un empate.

San Lorenzo y Estudiantes deben ganar para pasar.

Además, San Lorenzo tendrá un compromiso decisivo frente a Recoleta. El Ciclón buscará asegurar el pase a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana y llega dependiendo de sí mismo para lograrlo.

Entre los equipos argentinos que también afrontarán una jornada importante aparece Estudiantes de La Plata, que jugará una verdadera final ante Independiente Medellín en busca del boleto a los octavos de final de la Libertadores.

Qué necesitan el resto de los argentinos

Platense tendrá una de las pruebas más exigentes de la semana cuando visite a Corinthians. El Calamar deberá ganar para clasificar directamente, aunque también podría avanzar dependiendo de otros resultados en el grupo.

Rosario Central e Independiente Rivadavia llegarán con mayor tranquilidad, ya que ambos consiguieron asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tigre, en tanto, todavía mantiene posibilidades en la Sudamericana, aunque deberá ganar su partido frente a Alianza Atlético y esperar una combinación de resultados en el otro encuentro de la zona.

Entre los equipos argentinos que ya quedaron eliminados aparecen Lanús, Deportivo Riestra, Racing y Barracas Central, que afrontarán la última fecha solamente para completar el calendario internacional.