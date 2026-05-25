Edinson Cavani no terminó la práctica de Boca y está en duda ante Universidad Católica

Edinson Cavani no logró completar la práctica de Boca y crecen las dudas sobre su presencia frente a Universidad Católica en un partido decisivo por la Copa Libertadores.
Edinson Cavani volvió a encender las alarmas en Boca Juniors luego de no poder completar la práctica de este lunes y quedar nuevamente en duda para el trascendental partido frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores. El delantero uruguayo apenas pudo participar durante 15 minutos del ensayo futbolístico antes de resentirse de las molestias lumbares que arrastra desde hace varios meses.
La intención del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda era que el atacante volviera a entrenarse a la par del grupo y pudiera integrar la lista de convocados para el encuentro del próximo jueves a las 21.30 en La Bombonera. Sin embargo, los dolores reaparecieron rápidamente y hoy su presencia está más comprometida que nunca.
El partido aparece como una verdadera final para Boca, que necesita ganar para seguir con chances de avanzar en la Copa Libertadores. En ese contexto, la posible ausencia de Cavani representa una nueva preocupación para el entrenador, especialmente por la delicada situación ofensiva que atraviesa el plantel xeneize.
Boca sufre una nueva complicación en ataque
Durante la práctica de este lunes, el cuerpo técnico también evaluó la evolución de Carlos Palacios, quien respondió de manera positiva y tendría posibilidades de integrar el banco de suplentes. Asimismo, el mediapunta chileno se perdió gran parte del primer semestre y podría reaparecer justamente en uno de los compromisos más importantes del año para el conjunto azul y oro.
El panorama de Cavani, en cambio, continúa siendo mucho más complejo. El delantero uruguayo padece una lumbalgia persistente desde finales del año pasado y, aunque los estudios médicos descartaron una lesión muscular reciente, los dolores continúan afectando su capacidad para entrenarse y competir con normalidad.
En lo que va de 2026, el ex atacante del Paris Saint-Germain y Manchester United apenas disputó dos encuentros oficiales: frente a Platense y Racing Club, el 15 y 20 de febrero respectivamente, por el Torneo Apertura. Tras ese último compromiso, inició un nuevo tratamiento médico para aliviar la dolencia en la espalda.
La preocupación crece en Boca
A fines de marzo, Marcelo Delgado había explicado públicamente la situación física del delantero uruguayo. “Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda, tiene una hernia de disco, o el disco le estaba apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos”, había contado el dirigente sobre el estado del futbolista.
Con 39 años y contrato vigente hasta diciembre de este año, todo indica que Cavani atraviesa el tramo final de su carrera en Boca. La extensa inactividad y las recurrentes complicaciones físicas alimentan las dudas sobre su continuidad, aunque el jugador mantiene el deseo de volver en plenitud y ayudar al equipo en la recta decisiva de la temporada.
Mientras tanto, el cuerpo técnico analiza alternativas para armar el ataque frente a Universidad Católica. A las bajas de Adam Bareiro y Miguel Merentiel —a quien esperarán hasta último momento— podría sumarse ahora la ausencia de Cavani, dejando seriamente debilitada una de las zonas más importantes del equipo.
Zeballos y Romero, las opciones de Úbeda
Ante este escenario, Claudio Úbeda comenzó a probar variantes ofensivas durante la práctica. Una de las opciones que ensayó fue la inclusión de Exequiel Zeballos como acompañante de Milton Giménez en la delantera, señaló TyC Sports.
La otra alternativa disponible para el entrenador sería Ángel Romero, quien podría ganar terreno en caso de confirmarse la ausencia del delantero uruguayo. De todos modos, el cuerpo técnico esperará hasta último momento para definir la lista de convocados y evaluar si Cavani puede evolucionar favorablemente en las próximas horas.