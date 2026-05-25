Pulperías, comidas típicas y tradición en una multitudinaria fiesta patria en Gualeguaychú

La fiesta popular del 25 de Mayo en Gualeguaychú volvió a reunir a miles de vecinos y turistas en el Parque de la Estación, donde las tradicionales pulperías, las comidas típicas y las danzas folklóricas se transformaron en el eje central de una de las celebraciones patrias más convocantes de la provincia, registró Elonce.

Durante toda la jornada, estudiantes secundarios, familias y docentes trabajaron en los 69 puestos montados sobre calle Estrada y el predio del Corsódromo, donde ofrecieron empanadas, pastelitos, tortas fritas, guisos, choripanes y otras comidas típicas argentinas.

Las pulperías y la tradición popular marcaron la fiesta del 25 de Mayo en Gualeguaychú

La organización de las pulperías demandó meses de preparación y una fuerte inversión económica. Según relataron los propios estudiantes, el armado de cada espacio tuvo costos que oscilaron entre los 2 y 3 millones de pesos.

"El año que viene lo vamos a hacer dos días”, anunció el intendente Mauricio Davico durante la celebración patria que reunió a miles de vecinos y visitantes.

El jefe comunal explicó que la decisión responde al esfuerzo colectivo que realizan durante semanas instituciones educativas, cooperadoras, familias y estudiantes para montar cada uno de los espacios gastronómicos y culturales.

“Es mucho trabajo el que hacen los gurises con los padres y todo esto que se monta”, sostuvo Davico.

Trabajo colectivo y recaudación solidaria

Los cursos secundarios explicaron a Elonce que gran parte de los fondos fueron obtenidos mediante ventas de tortas fritas, rifas y diferentes actividades realizadas durante los fines de semana. También recurrieron a préstamos, donaciones y materiales reciclados para completar las estructuras y decoraciones.

“Mucho esfuerzo de la familia y también de los chicos”, contó una de las madres que colaboró en una de las pulperías mientras preparaba tortas fritas para la venta.

Los estudiantes señalaron que el dinero recaudado será destinado a viajes de egresados, compra de indumentaria y actividades escolares. “Nos pudimos organizar de muy buena manera entre padres y compañeros”, expresó uno de los jóvenes participantes durante la transmisión especial de Elonce.

Comidas típicas y baile popular

La celebración incluyó además el tradicional Pericón Nacional, espectáculos musicales y recorridas permanentes de vecinos y turistas que colmaron el predio durante toda la tarde.

Muchos de los puestos agotaron rápidamente sus productos. “Prácticamente hemos vendido todo”, relató a Elonce uno de los parrilleros de una de las instituciones educativas participantes.

La fiesta culminará con la elección de la “Mejor Empanada”, la premiación de las mejores pulperías y el tradicional candombe con 600 antorchas, una propuesta que regresó el año pasado y volvió a convertirse en uno de los momentos más esperados de la jornada patria.

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