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En el marco de su formación profesional, futuros oficiales de policía recorrieron la Casa de Gobierno

Allí fueron recibidos por la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La actividad forma parte de las prácticas profesionalizantes de la carrera.

25 de Mayo de 2026
Futuros oficiales de policía en Casa de Gobierno
Futuros oficiales de policía en Casa de Gobierno Foto: Gobierno de Entre Ríos

Allí fueron recibidos por la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La actividad forma parte de las prácticas profesionalizantes de la carrera.

Las y los 85 integrantes de la compañía de primer año de la escuela Superior de Oficiales Salvador Maciá recorrieron la Casa de Gobierno de la provincia. Allí fueron recibidos por la vicegobernadora, Alicia Aluani, y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La actividad forma parte de las prácticas profesionalizantes de la carrera.

Durante la recorrida por el palacio de gobierno, la delegación visitó los recintos de las cámaras de Diputados y de Senadores, como así también el museo histórico del lugar.

 

El titular de la cartera de Seguridad, dialogó con las y los jóvenes sobre la responsabilidad de la función pública. Esta iniciativa forma parte del trayecto formativo de tres años que cumplen las y los alumnos para egresar como oficiales de la Policía de Entre Ríos.

En ese marco, Roncaglia destacó: "Eligieron una carrera hermosa de compromiso con la comunidad. Como dice el gobernador, tenemos la mejor policía del país y ustedes se están formando para ser parte de ella".

Temas:

Ministro de Seguridad Formación Profesional
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