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Haciendo Comunidad A través del Patronato de Liberados

Fortalecen el trabajo de reinserción de personas que cumplieron condena

El Patronato de Liberados representa un eslabón fundamental en la estructura de la justicia y la seguridad ciudadana, teniendo a su cargo el acompañamiento post-carcelario de las personas que han cumplido su condena.

25 de Mayo de 2026
Patronato de Liberados
Patronato de Liberados Foto: Gobierno de Entre Ríos

El Patronato de Liberados representa un eslabón fundamental en la estructura de la justicia y la seguridad ciudadana, teniendo a su cargo el acompañamiento post-carcelario de las personas que han cumplido su condena.

En el marco de las políticas penitenciarias integrales que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia entrerriano, se llevó a cabo una reunión destinada a consolidar el trabajo interinstitucional con el objetivo de fortalecer los procesos de reinserción social de las personas que han cumplido su condena en el territorio entrerriano.

 

La actividad estuvo encabezada por el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro, quien fue recibido por el director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Alejandro Miotti. Durante la jornada, se realizó la presentación formal de la nueva directora del Patronato de Liberados, Dana Eliana Godoy.

 

El Patronato de Liberados representa un eslabón fundamental en la estructura de la justicia y la seguridad ciudadana, teniendo a su cargo el acompañamiento post-carcelario de las personas que han cumplido su condena. Su gestión técnico-profesional apunta directamente a promover la reinserción laboral, social y familiar de las y los liberados, reduciendo los factores de riesgo de reincidencia y fortaleciendo la seguridad de la comunidad.

 

Maneiro destacó la importancia de dotar de dinamismo y profesionalismo a esta área estratégica. Señaló además la necesidad de alinear los objetivos con la visión del Ministerio de construir políticas públicas con un fuerte propósito social y de identidad entrerriana.

 

Por su parte, desde la dirección general del SPER se ratificó el compromiso de continuar trabajando en una estrecha y coordinada vinculación con el Patronato de Liberados. Esta suma de capacidades institucionales obedece a directivas precisas de la cartera de seguridad, orientadas a unificar los esfuerzos del sistema penitenciario y de asistencia post-penitenciaria para brindar oportunidades de inclusión.

Temas:

Servicio Penitenciario Ministerio de Seguridad Patronato de Liberados
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