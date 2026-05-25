Frigerio: “El espíritu de mayo es animarse a construir entre todos un futuro distinto”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este lunes el acto oficial por el 25 de Mayo en Gualeguaychú y brindó un discurso centrado en la defensa del federalismo, el esfuerzo y la necesidad de recuperar la esperanza y el diálogo en la Argentina.

Durante su mensaje, el mandatario sostuvo que “cada 25 de mayo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria, qué hacemos con la libertad que heredamos”, y remarcó que la Revolución de Mayo “fue el momento en que un pueblo decidió dejar de esperar que otros resolvieran sus problemas y empezar a hacerse cargo de su propio destino”.

En esa línea, consideró que existen momentos en los que “un país se acostumbra demasiado a la resignación” y cuestionó la convivencia con “el desorden, los privilegios y la frustración”.

“No queremos resignarnos más”

Frigerio afirmó que “los entrerrianos y los argentinos ya demostramos que no queremos resignarnos más” y planteó que “no hay libertad posible en un país donde el esfuerzo vale menos que el privilegio”.

Además, defendió medidas vinculadas al ordenamiento estatal y sostuvo que gobernar implica “cuidar cada peso de los contribuyentes” y “animarse a ordenar aunque cueste, aunque lleve tiempo y aunque muchas veces parezca imposible”.

“Es poner reglas claras y terminar con privilegios que durante años parecían intocables”, expresó el mandatario provincial, quien agregó que “sin orden, sin transparencia y sin responsabilidad, nunca va a haber desarrollo duradero”.

Defensa del federalismo y el interior productivo

El gobernador también reivindicó el rol histórico de Entre Ríos en la construcción del federalismo argentino y recordó las figuras de Francisco Ramírez y Justo José de Urquiza.

“Ramírez y Urquiza entendieron antes que muchos que no podía existir una nación fuerte con provincias relegadas”, señaló.

Asimismo, sostuvo que esa discusión “sigue teniendo actualidad” porque “todavía hoy seguimos defendiendo que el desarrollo tiene que llegar a cada rincón de la Argentina y que el país no puede crecer dejando atrás al interior productivo”.

En otro tramo de su discurso, destacó que Entre Ríos “es una provincia hecha por gente que trabaja, que se levanta temprano y que sigue adelante incluso cuando durante años sintió que los gobiernos estaban más preocupados por sostenerse a sí mismos que por acompañar a la gente”.

“La patria se construye todos los días”

Frigerio también vinculó el espíritu de Mayo con el trabajo cotidiano, la educación y la producción.

“Hacemos un nuevo 25 de mayo cada día de clase en nuestras escuelas, cada vez que un productor, un comerciante o una empresa logra invertir, crecer y generar empleo”, afirmó.

Finalmente, convocó a recuperar el diálogo y el respeto en la vida pública. “Argentina necesita volver a encontrarse con esa idea, necesita escucharse más, entender que podemos debatir sin odiarnos”, manifestó.

“Estoy convencido de que las únicas transformaciones verdaderamente duraderas son las que se construyen con diálogo, con consenso y con la capacidad de pensar más allá de nosotros mismos”, concluyó el gobernador antes de cerrar con una arenga: “¡Viva Entre Ríos! ¡Que viva la patria!”.