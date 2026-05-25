El locro en la feria de Salta y Nogoyá, uno de los grandes protagonistas del 25 de Mayo

El aroma del locro en la feria de Salta y Nogoyá volvió a invadir la mañana del Día de la Patria. Como sucede cada 25 de Mayo, numerosos puestos de la feria ofrecieron este plato típico argentino, elegido por cientos de vecinos de Paraná para compartir en familia durante el feriado nacional.

Entre las distintas propuestas gastronómicas, uno de los espacios más concurridos fue el tradicional puesto “Doña Lita”, donde desde temprano comenzaron a entregar reservas y pedidos encargados con anticipación. La familia continuó al frente de la preparación y venta del clásico locro.

Dan, representante del puesto, dialogó con Elonce mientras coordinaba el intenso movimiento de la jornada. “Estamos con las reservas y entregando pedidos que la gente vino a buscar desde temprano. Es una tradición, tiene de todo: chorizo, colita de chancho, papa, batata. Arrancamos ayer a las 14 con la preparación y las hornallas se prendieron a las 2 de la madrugada”, contó.

Una costumbre patria que se mantiene viva

Cada 25 de Mayo, el locro en la feria de Salta y Nogoyá se convierte en una de las grandes atracciones gastronómicas de la ciudad. Las largas filas, las ollas humeantes y el trabajo desde la madrugada reflejan una tradición profundamente arraigada en la cultura popular argentina.

En “Doña Lita”, el trabajo es familiar y atraviesa generaciones. “Lita siempre dice: ‘Esto se hereda’”, expresó Dan al explicar cómo la tradición continúa con hijos y nietos involucrados en la preparación y organización del puesto.

“Ella arrancó con todo esto, hoy están los hijos y los nietos”, agregó mientras seguían entregando pedidos sin pausa. La preparación demandó largas horas de cocción y una logística importante para llegar a las 400 porciones elaboradas especialmente para la fecha patria.

Vecinos, ollas y recetas que reúnen a la comunidad

Muchos vecinos llegaron hasta la feria con sus propios recipientes para retirar el tradicional plato caliente y compartirlo en sus hogares. Otros aprovecharon las bandejas disponibles en los distintos puestos para llevar el almuerzo patrio listo para servir.

“La porción está $15.000 si traen una olla o recipiente, y $2.000 más si se llevan la bandejita”, explicó Dan. La demanda fue constante durante toda la mañana y las ventas avanzaron rápidamente entre reservas y compras espontáneas.

“Perdí la cuenta de cuánto vamos vendiendo, pero hicimos 400 porciones. Estamos full entregando hasta las 13:30. Apresúrense y busquen ahora porque después no queda nada”, señaló.

Más allá de cada receta particular, el locro en la feria de Salta y Nogoyá volvió a confirmar su lugar como uno de los grandes símbolos gastronómicos del 25 de Mayo. En una jornada marcada por la tradición y el encuentro familiar, la comida patria reunió una vez más a cientos de vecinos alrededor de una costumbre que se mantiene intacta con el paso de los años.