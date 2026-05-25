Festejos por el 25 de Mayo en Gualeguaychú: “Es un día que nos hace poner en valor lo que somos", dijo Frigerio

El acto protocolar del 25 de Mayo comenzó a las 10 en la Plaza San Martín con el izamiento de la Bandera Nacional. Está presente el gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico.
En la ciudad de Gualeguaychú se realizan los actos oficiales de la provincia por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico.
Tras el izamiento de la bandera y la entonación del Himno Nacional Argentino, se colocaron ofrendas florales en la Plaza San Martín. Luego las autoridades presentes ingresaron a la Catedral San José para la celebración del Tedeum.
En diálogo con Elonce, el gobernador Rogelio Frigerio expresó que “es un día importante, que nos hace recordar nuestros orígenes como Nación y también nos hace poner en valor lo que somos, y el enorme potencial que tenemos como Nación, como Provincia”.
Tras ello, el mandatario agradeció la invitación del Intendente de Gualeguaychú para participar del acto y compartir la fiesta patria con los vecinos de la ciudad.
Consultado sobre el Tedeum, que estuvo a cargo de Monseñor Héctor Zordán, Frigerio remarcó que “se plantea la necesidad del diálogo, de la reconciliación entre los argentinos, de la esperanza que todos tenemos de un futuro mucho mejor”.
Por su parte, el intendente Mauricio Davico, destacó que “siempre decimos que el 25 de Mayo se festeja en Gualeguaychú porque se realiza desde hace 25 años y estamos muy contentos por la participación de los vecinos, alumnos y las más de 2.000 parejas que bailarán el Pericón Nacional”.
“Se involucra toda la ciudadanía y donde la celesta y blanca nos abraza a todos”, afirmó.
La segunda parte de la jornada se desarrollará desde las 11:30 en el Parque de la Estación, donde tendrá lugar la revista y saludo a los efectivos formados, la presentación de autoridades, las palabras del presidente municipal Mauricio Davico y el desfile de abanderados, escoltas y efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
A las 12:30 está previsto el comienzo de la celebración central con el Gran Pericón Nacional, uno de los momentos más convocantes de la jornada, que cada año reúne a instituciones, bailarines, estudiantes y vecinos en torno a las tradiciones patrias.
Posteriormente, las parejas bailarán chamamé y quedará abierto el escenario para la presentación de los distintos artistas durante toda la tarde, hasta las 18, en que está previsto el gran candombre con antorchas y el acompañamiento en vivo de a cargo de la banda La Furia del Oeste.