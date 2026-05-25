Detuvieron a un argentino acusado de enviar mensajes racistas sobre un niño

El mensaje racista que encontraron al argentino en su celular

Un ciudadano argentino de 63 años fue detenido en Minas Gerais acusado de protagonizar un episodio de racismo contra un niño negro de siete años durante un paseo turístico en tren. El hecho ocurrió el domingo en el tradicional tren Maria Fumaça, que une las ciudades históricas de São João del-Rei y Tiradentes.

Según denunciaron las autoridades brasileñas, el hombre habría fotografiado y filmado al menor para luego enviar las imágenes acompañadas por mensajes discriminatorios en los que sugería que podía “tomarlo como esclavo”.

La denuncia de la madre

El acusado, identificado como Eduardo Ignacio, quedó detenido por disposición de la Policía Militar brasileña luego de que la madre del niño descubriera el contenido del teléfono celular del sospechoso.

De acuerdo con el relato de la mujer, el episodio comenzó cerca de las 10 de la mañana, cuando otro pasajero del tren le advirtió discretamente que el hombre sentado detrás de ellos estaba tomando fotografías y grabando videos del menor de manera insistente.

Tras la advertencia, la madre confrontó al sospechoso y le pidió revisar su teléfono celular. En un primer momento, el argentino negó haber registrado imágenes del niño y se resistió a mostrar el dispositivo.

Sin embargo, cuando finalmente accedieron al contenido, encontraron conversaciones privadas en las que compartía fotos del menor junto a comentarios racistas vinculados al color de piel del chico.

Intervención policial y causa judicial

El hallazgo provocó indignación entre pasajeros y empleados del tren turístico, quienes evitaron que el hombre abandonara el lugar hasta la llegada de la Policía Militar brasileña al finalizar el recorrido.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por el delito de racismo, una figura severamente penada en Brasil.

La madre del niño expresó ante medios locales el impacto emocional que sufrió la familia durante una jornada que originalmente era de celebración por un cumpleaños. “Es mi cumpleaños, pasé todo el día en la comisaría”, manifestó tras formalizar la denuncia.

Además, sostuvo que el contenido hallado en el celular le generó temor respecto a las intenciones del acusado y sobre la posibilidad de que hubiera compartido ese material con otras personas.

La empresa VLI, operadora del tren Maria Fumaça, emitió un comunicado en el que repudió lo ocurrido y expresó su “total rechazo a cualquier acto de discriminación o racismo”. También confirmó que colaborará con las autoridades judiciales brasileñas durante la investigación.

Por el momento, el consulado argentino no emitió declaraciones públicas sobre la situación del detenido.