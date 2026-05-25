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Paraná Resultó lesionado

Un automovilista perdió el control y chocó contra un puente peatonal en Avenida Zanni

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre avenida Zanni. El conductor, que viajaba solo, sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital San Martín.

25 de Mayo de 2026
Choque contra puente peatonal en Paraná
Choque contra puente peatonal en Paraná

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre avenida Zanni. El conductor, que viajaba solo, sufrió politraumatismos y fue trasladado al hospital San Martín.

En la mañana de este lunes feriado, un hombre resultó lesionado luego de protagonizar un accidente de tránsito sobre avenida Zanni, a la altura del puente peatonal ubicado en inmediaciones de calle Medus, en la ciudad de Paraná.

 

El hecho ocurrió minutos después de las 6, cuando varios llamados alertaron a la Policía sobre un vehículo que había colisionado contra la estructura del puente peatonal.

 

Al arribar al lugar, personal de Comisaría Tercera entrevistó al conductor, un hombre de 47 años, quien manifestó que circulaba por avenida Zanni en sentido norte-sur cuando, por causas que se trataban de establecer, perdió el control del vehículo e impactó contra el puente.

Según se informó a Elonce, el automovilista viajaba sin acompañantes.

 

Tras el choque, fue trasladado hacia el Hospital San Martín, donde los médicos diagnosticaron politraumatismos y una herida cortante en la boca y permanecía a la espera de estudios complementarios para determinar la gravedad de las lesiones.

 

En el lugar del accidente trabajó personal policial y se solicitó la intervención de Accidentología Vial y de una grúa municipal para retirar el vehículo siniestrado y realizar las pericias correspondientes.

Temas:

choque en avenida Zanni Accidente en Paraná puente peatonal Hospital San Martín
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