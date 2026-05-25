Rige un alerta por niebla para Entre Ríos: cómo estará el tiempo tras el feriado 

El pronóstico del tiempo indica que este lunes 25 de Mayo, feriado nacional, se presentará con condiciones estables y temperaturas frescas en la ciudad de Paraná y la región. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzaría los 20 grados, mientras que la mínima será de 7 grados.

Durante la jornada predominaría el cielo parcialmente nublado, con presencia de neblinas en horas de la mañana y escasa probabilidad de precipitaciones. Además, se registrarían vientos leves provenientes del sector este y noreste.

Para el martes 26, el organismo nacional anticipa una mejora en las condiciones climáticas, con cielo parcialmente despejado y temperaturas que oscilarían entre los 11 y 20 grados. En tanto, el miércoles 27 se mantendría una situación similar, con mínima de 12 grados y máxima de 20.

Días agradables y sin lluvias

El pronóstico extendido indica que el jueves 28 y viernes 29 continuarían las buenas condiciones meteorológicas en la capital entrerriana. Para ambas jornadas se esperaban máximas cercanas a los 22 grados y baja probabilidad de lluvias.

El sábado 30 se presentaría con una leve baja de temperatura, con registros térmicos entre los 11 y 19 grados y cielo parcialmente nublado. Mientras tanto, el domingo 31 mantendría características similares, con tiempo estable y temperaturas agradables para el cierre de la semana.

De acuerdo a los datos difundidos por el SMN, no se prevén fenómenos meteorológicos significativos para los próximos días en Paraná, por lo que el cierre de mayo estaría acompañado por jornadas otoñales templadas y sin precipitaciones relevantes.

Rige un alerta por niebla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta violeta por niebla para la provincia de Entre Ríos. La misma rige desde las 6 de este lunes 25 y hasta las 05:59 horas de mañana martes.

El aviso de alerta, también abarca a las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes.

Según el informe emitido por el SMN, durante la mañana de este lunes feriado y del martes, “el área será afectada por bancos de niebla y neblina persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indica el texto de la alerta.

Cabe recordar que la niebla fue protagonista durante la mañana de este domingo en Paraná y dejó impactantes postales que fueron captadas a través de las cámaras aéreas de Elonce.

Recomendaciones:

1- Evitá circular.

2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.

4- Reducí la velocidad.

5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.