Peregrinación de trabajadores culminó con una misa en la Loma de Schönstatt con mensaje de fe y esperanza

La tradicional peregrinación de los trabajadores celebró su 37° edición con un cierre este fin de semana en el Santuario de Schönstatt, donde se celebró la misa de clausura tras una caminata que partió desde la Catedral y recorrió las cinco paradas habituales.

La peregrinación partió desde la Catedral hasta el santuario, con las cinco paradas habituales. El clima acompañó el desarrollo de la actividad, lo que permitió una mayor participación de fieles.

Pedido por trabajo y salud

En un contexto social complejo, las intenciones estuvieron marcadas por la preocupación por el empleo y la situación de muchas familias. “Es un año muy difícil y hay muchas intenciones para conseguir trabajo”, señalaron y agregaron que los pedidos versan sobre "falta de trabajo, salud, falta de atenciones, especialmente a las personas con discapacidad, los enfermos”.

Durante la celebración también se transmitió un mensaje de aliento a la comunidad. “Queremos desde acá mandar un mensaje de esperanza y que la Virgen nos proteja”, afirmaron.

La peregrinación fue además una oportunidad para fortalecer la espiritualidad colectiva. “Oportunidad para reavivar la fe”, remarcaron, y subrayaron: “La fe es la que mueve montañas, pero también mueve los pueblos y mueve los corazones”.

La misa fue presidida por el padre Ricardo Abalde, quien acompaña a la comunidad del santuario desde hace años.