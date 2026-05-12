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Organizan viaje solidario para construir salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino de Paraná

La parroquia Cristo Peregrino impulsa una peregrinación a Villa Cura Brochero para recaudar fondos destinados a la construcción de nuevas aulas de catequesis. “Queremos recibir bien a los chicos y también brindar otros servicios a la comunidad”, expresó el sacerdote a Elonce.

12 de Mayo de 2026
Salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino
Salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La parroquia Cristo Peregrino impulsa una peregrinación a Villa Cura Brochero para recaudar fondos destinados a la construcción de nuevas aulas de catequesis. “Queremos recibir bien a los chicos y también brindar otros servicios a la comunidad”, expresó el sacerdote a Elonce.

La parroquia Cristo Peregrino de Paraná lanzó una propuesta solidaria con el objetivo de recaudar fondos para finalizar la construcción de nuevos salones de catequesis destinados a niños y jóvenes de la comunidad. La iniciativa consiste en una peregrinación a Villa Cura Brochero que se realizará entre el 25 y el 27 de septiembre.

 

El párroco Leandro Bonín explicó a Elonce que las obras comenzaron hace aproximadamente dos meses y surgieron ante el crecimiento de chicos que asisten a catequesis en la sede parroquial. “Nos vimos en la necesidad de ampliar nuestra casa, ya que gracias a Dios están viniendo muchos chicos a la catequesis y creemos que en los años próximos, por distintas circunstancias, van a sumarse más niños”, señaló.

Salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino (foto Elonce)
Salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino (foto Elonce)

Actualmente, la parroquia cuenta con alrededor de 110 chicos en catequesis en la sede parroquial, además de otros grupos que concurren a la capilla San Martín de Porres y a la escuela Gianelli.

 

Construcción de nuevos espacios

 

Bonín detalló que el proyecto contempla la construcción de tres salones y un sector destinado a futuros baños. “Estimamos que dos aulas van a estar terminadas para fin de año”, estimó.

 

Además, indicó que los espacios no solo estarán destinados a la formación religiosa, sino también a otras actividades comunitarias y culturales. Entre ellas mencionó talleres de folklore, música, guitarra y canto.

Salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino (foto Elonce)
Salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino (foto Elonce)

“Queremos recibir bien a los chicos y también brindar otros servicios a la comunidad”, expresó el sacerdote.

 

Cómo será el viaje solidario

 

La peregrinación incluirá visitas a distintos sitios vinculados a la vida de José Gabriel del Rosario Brochero en Córdoba y Villa Cura Brochero. También habrá recorridos por la Manzana Jesuítica, la Catedral de Córdoba y el santuario de Lourdes en Alta Gracia.

 

El viaje tendrá un valor promocional de 330 mil pesos para quienes abonen antes del 15 de mayo. Luego de esa fecha, el costo ascenderá a 390 mil pesos. Según explicó Bonín, lo recaudado será destinado íntegramente a la construcción de los salones de catequesis en la parroquia de calle Enrique Acebal 1157.

 

Las personas interesadas pueden obtener más información comunicándose al 343-4555076.

Organizan viaje solidario para construir salones de catequesis en Parroquia Cristo Peregrino de Paraná

Temas:

Parroquia Cristo Peregrino de Paraná sacerdote Leandro Bonín viaje al Cura Brochero
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