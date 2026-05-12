Piden justicia por el hombre que falleció tras ser arrastrado y arrollado por un colectivo: el recuerdo de sus hijos

El caso del hombre de 77 años arrastrado y arrollado por una unidad del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná continúa generando conmoción y pedidos de justicia. A cuatro meses de la tragedia ocurrida con un colectivo de la empresa San José, los hijos de Ricardo Centurión dialogaron con Elonce y reclamaron avances en la investigación judicial.

Alejandro y Javier Centurión brindaron un extenso y emotivo testimonio donde relataron el dolor que atraviesa toda la familia desde el accidente fatal. “Queremos saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó realmente. Obviamente, de parte de nosotros, los hijos, mamá y parte de la familia, conocidos y amigos, estamos buscando todos juntos que de una vez por todas se aclaren los hechos”, expresaron.

Además, remarcaron que esperan que la Justicia determine responsabilidades. “Si hay culpables, por supuesto que la Justicia está para determinar lo que se hará a futuro”, sostuvieron durante la entrevista, en la que también cuestionaron la falta de contacto tanto de la empresa como del municipio tras el hecho.

“Mi papá fue arrastrado y pisado por el colectivo”

Durante la charla, los familiares apuntaron directamente contra la primera versión difundida por la empresa de transporte. “En primera instancia, la empresa sacó un comunicado diciendo que mi papá se había caído del colectivo y eso no fue cierto”, señalaron.

Luego agregó: “Se pudo demostrar que no. Como ya aclararon ustedes en el comienzo, mi papá fue arrastrado y pisado por el mismo colectivo”. Según relataron, hasta el momento no existió contacto oficial de parte de la compañía ni señales de acompañamiento hacia la familia.

Ricardo Centurión utilizaba habitualmente esa línea de colectivos y aquella tarde se dirigía al centro de Paraná para realizar un trámite personal. De acuerdo a la reconstrucción que forma parte de la investigación, el hombre dejó descender primero a otras pasajeras antes de intentar bajar él mismo de la unidad.

“Él dejó bajar a tres mujeres, muy caballero de su parte. Después baja último él, que no alcanza a descender. Eso es lo que está en el material de investigación. Lamentablemente el chofer da marcha y en ese trajín es arrastrado y pisado por el colectivo”, detallaron sus hijos.

El avance de la causa y el pedido de justicia

La causa judicial sigue en etapa investigativa y, según explicaron los familiares, varios pasajeros fueron convocados a declarar luego de ser identificados a través del sistema SUBE. “La Justicia creemos que viene relativamente bien, no rápido como uno quisiera, pero lleva su tiempo y uno tiene que armarse de paciencia”, señalaron.

No obstante, remarcaron que el dolor continúa intacto. “No queremos dejar que pase mucho tiempo porque todavía nos duele y nos cuesta creerlo”, dijeron.

Uno de los puntos que más impacto causó en la familia fue la información brindada por el abogado querellante, quien aseguró que el conductor del colectivo habría dado positivo en cocaína. “Nos quedamos sin palabras en el primer momento. Suponemos que alguien que conduce no puede estar bajo ningún tipo de sustancias”, afirmaron.

También cuestionaron posibles fallas en los controles de la empresa y apuntaron contra la responsabilidad estatal. “Hay una especie de vacío por parte de la empresa y también del municipio. La empresa no aterrizó sola en Paraná. Se hizo una licitación, ganó esta empresa y nunca se comunicaron con nosotros”, expresaron.

“No somos quiénes para determinar si hay algún agravante más o no, pero suponemos que sí. Está todo en manos de los abogados y ellos sabrán cómo continuar con la causa”, señalaron.

En ese sentido, los hijos de Ricardo también apuntaron contra los controles realizados sobre el conductor y el rol de la empresa de transporte. “Hay una especie de vacío respecto al profesionalismo de la persona que manejaba. Un chofer tiene una licencia profesional y debe ser responsable a la hora de conducir”, remarcaron.

El recuerdo de Ricardo y el acompañamiento de la comunidad

En el tramo más emotivo de la entrevista, Alejandro y Javier recordaron cómo era Ricardo en la vida cotidiana. “Lo recordamos como una persona trabajadora. Siempre íbamos a su casa y estaba con su mate, su radio y esas charlas que lamentablemente no vamos a poder volver a repetir”, contaron.

Además, remarcaron el profundo vacío que dejó su muerte dentro de toda la familia. “Nos quitaron la oportunidad de poder seguir disfrutando a nuestro padre, que sus nietos lo sigan disfrutando, las charlas con sus vecinos”, expresaron.

Se cumplen cuatro meses del fallecimiento de Ricardo Centurión tras caer de un colectivo

También revelaron que horas antes del accidente habían organizado actividades para el verano. “Fui personalmente a llevar la ficha para que él empiece la colonia de vacaciones. Había comprado ropa de verano y estaba muy contento”, recordó uno de sus hijos.

Finalmente, la familia agradeció el acompañamiento recibido desde el momento de la tragedia. “Estamos totalmente agradecidos al personal del Hospital San Martín porque vimos cómo hicieron hasta lo imposible por salvarlo”, afirmaron.

Además, destacaron el apoyo de vecinos, familiares y ciudadanos de Paraná que se solidarizaron con el reclamo. “Agradecemos también a los medios de comunicación que nos permiten contar lo sucedido desde el dolor que estamos padeciendo como familiares”, concluyeron.