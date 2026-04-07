Muerte de Ricardo Centurión: se corroboró que el chofer dio positivo en cocaína

Nicolás Hernández, chofer acusado por la muerte de Ricardo Centurión, dio positivo en cocaína y las pericias modifican la carátula a homicidio calificado.
Nicolás Hernández, de 40 años, continúa bajo arresto domiciliario acusado por la muerte de Ricardo Centurión, de 77 años, en un hecho ocurrido en la ciudad de Paraná. La investigación, que en un principio manejaba la figura de homicidio culposo, se complicó tras conocerse los resultados de las pericias toxicológicas que confirmaron que el conductor estaba bajo los efectos de cocaína al momento del accidente.
Según explicó Germán Palomeque, uno de los abogados querellantes junto a Pedro Fontanetto, “la causa era, en un principio, homicidio culposo por tratarse de una situación antirreglamentaria, pero ahora en virtud de las pericias toxicológicas la carátula tendrá que variar a la de homicidio calificado porque se determinó que el conductor del colectivo estaba bajo los efectos de la cocaína al momento en el cual se produjo el hecho”.
El hecho ocurrió a las 19 horas del 12 de enero de 2026, en la zona de calle España, entre Italia y Pellegrini. “El señor Ricardo Centurión estaba descendiendo de la unidad e incluso hay testigos que permiten que él descienda que iba a descender antes que él, le cede el lugar, baja en última instancia y al momento de estar terminando de descender, el chofer inicia la marcha y se produce un arrastre. Él todavía estaba sosteniéndose de la unidad y finalmente lo pisa con la rueda trasera derecha en su parte del hombro derecho, el abdomen y le produce un sangrado muy profundo, tanto a nivel interno como externo. Siendo aproximadamente las 22 horas, en el hospital San Martín, termina perdiendo la vida”, relató Palomeque.
La dinámica del accidente y el impacto de la droga
El abogado explicó que la presencia de cocaína podría haber influido en la conducta del chofer. “Esto viene a explicar, entendemos de esta parte, a explicar un poco la dinámica de la situación porque tratándose de una droga que produce euforia, una falsa sensación de control y la excitación propia de esa sustancia, explica un poco también porque esta persona da arranque al colectivo antes de lo que hubiese tenido que hacerlo. Hay un rastreo satelital y una información brindada por la empresa que dice que traía un cierto atraso en el recorrido, quizás por eso estaba apurado. Esto (por los estudios toxicológicos) modifica el mínimo y el máximo de la pena y complica la situación del chofer del colectivo”, dijo a Elonce.
Las pericias toxicológicas se realizaron tanto en sangre como en orina, confirmando que el chofer estaba bajo efecto de cocaína al momento del hecho. “El análisis de orina y de sangre, los dos arrojaron el mismo resultado. A veces lo que ocurre es que el análisis de sangre da mayores precisiones porque no aparecería esta sustancia en el resultado en un lapso mayor a las seis horas. En cambio, la orina sí puede quedar más tiempo los residuos toxicológicos de la sustancia. Se confirma que estaba bajo estos efectos y la preocupación que tiene que traer a la sociedad si esto a futuro busca -es uno de los intereses de la familia-, es mayores controles sobre quienes conduzcan las unidades porque tienen muchas vidas a cargo y hace esencialmente más peligroso lo que ya es conducir un vehículo de ese tamaño”, indicó Palomeque.
Homicidio calificado y posibles penas
El cambio en la carátula penal implica un aumento significativo de la pena. Según el abogado, “el homicidio culposo, en su figura básica, tiene una pena de dos a cinco años de cárcel y, el agravante, que son una serie de hipótesis con multiplicidad de víctimas, como el contexto de una picada y otra serie de indicios como pasar un semáforo en rojo, pasa de tres a seis años la pena. Esto responde a una reforma legislativa del año 2016, que viene a agravar las penas”.
La familia de Centurión, que incluye a cinco hijos y una viuda, se ha mantenido en contacto estrecho con los abogados querellantes, buscando justicia y mayor control sobre la seguridad en el transporte público. “Originalmente, estaban desesperados buscando testigos porque no se logró recabar en el momento tomarles el nombre a las personas que estaban en el lugar. La investigación está muy completa –la lleva la fiscal Paola Farinó-, hay cámaras que si bien no enfocan desde el lado que ocurrió el accidente, sí se puede ver cómo el colectivo se levanta cuando pasa por encima de algo. Se secuestró la ropa, que es coincidente con las lesiones de la autopsia y la marca de sangre que hay en el neumático trasero derecho. Todas las piezas encastran para formar la hipótesis principal de la acusación”, señaló Palomeque.
Reconstrucción del hecho y testigos
La reconstrucción del accidente se realizó con base en testimonios y material audiovisual. “Se identificó varios testigos y se ha podido reconstruir en buena medida esta situación de que (la víctima) permitió que bajen muchas personas primero e incluso hay una testigo que dice que le grita a él (al chofer) cuando arranca. No nos olvidemos de que estamos hablando de una persona que tenía 77 años, que si bien se podía manejar con facilidad, tampoco tenía la destreza como alguien joven para bajarse”, explicó Palomeque.
Cámaras de seguridad de comercios cercanos también aportaron información crucial. “Se obtuvieron cámaras de dos comercios. Una no aporta nada relevante y en la otra se puede ver no solo como el colectivo se inclina al pasar por sobre la humanidad del señor Centurión, sino también la reacción de gente que había descendido del colectivo y estaba pasando cerca y se da cuenta de lo que había ocurrido y se da vuelta a tratar de asistirlo (a la persona que más tarde murió)”, detalló.
Estado actual del proceso judicial
Por el momento, Nicolás Hernández no ha declarado, y su arresto domiciliario se encuentra vigente hasta el 15 de abril. “El conductor, por el momento, no ha declarado. Es una facultad que él tiene. Todas las audiencias que ha habido del arresto domiciliario hasta el momento han sido consentidas y esta última prórroga vence el 15 de abril”, confirmó Palomeque.
El abogado también destacó la solidez de la prueba: “Creo que sí porque los secuestros objetivos, las manchas de sangre y sus ubicaciones, la descripción de las lesiones en la autopsia, los daños en la vestimenta del señor Centurión –en la camisa y el pantalón- permiten armar un rompecabezas que con este detalle del positivo en cocaína viene a explicar cómo se habría dado la maniobra imprudente que termina con el desenlace fatal”, precisó.
Próximos pasos en la causa
Se aguarda ahora la ampliación de las pericias toxicológicas y la posible elevación a juicio o negociación para una salida alternativa. “Queda realizar una ampliación de la pericia toxicológica con algunos de los elementos que se han ido recabando y la investigación ya estaría, en breve, en condiciones de elevarse a juicio o de obtenerse una negociación para una salida alternativa”, concluyó Palomeque.