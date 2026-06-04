Tres vehículos chocaron en el ingreso al Túnel Subfluvial en Paraná y hospitalizaron a un hombre

REDACCIÓN ELONCE
Dos camionetas y un auto protagonizaron un fuerte choque en el acceso entrerriano al Túnel Subfluvial. Testigos señalaron que una maniobra de sobrepaso habría desencadenado el accidente.
El siniestro vial en el Túnel Subfluvial ocurrió durante la tarde de este jueves, alrededor de las 13, en el ingreso al viaducto interprovincial del lado entrerriano y una persona fue hospitalizada. Tres vehículos se vieron involucrados en el fuerte choque que generó importantes complicaciones en la circulación hacia Santa Fe.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, los vehículos involucrados fueron un Toyota Etios, una camioneta Toyota Hilux y un BMW. Las causas del hecho son materia de investigación.
Según relataron testigos a Elonce, uno de los conductores habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso en el acceso al túnel, situación que habría derivado en la colisión múltiple. Otras versiones indican que el conductor de la camioneta Hilux se habría descompensado al volante.
Impacto frontal y daños de consideración
La camioneta Toyota Hilux y el BMW chocaron de manera frontal sobre la mano de circulación con sentido hacia la capital santafesina. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales.
Por su parte, el Toyota Etios presentó un fuerte golpe en el lateral derecho, evidencia de la violencia del siniestro ocurrido en uno de los principales accesos que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.
Al momento de conocerse la información, trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de asistencia para ordenar el tránsito y determinar las circunstancias que provocaron el accidente.