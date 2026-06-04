Video: violenta pelea entre familiares de alumnos terminó con intervención policial en escuela de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El hecho ocurrió en la Escuela Mariano Moreno de Paraná. Una discusión originada por un conflicto entre estudiantes derivó en agresiones entre familiares dentro del establecimiento educativo. La Policía identificó a seis personas y se inició una investigación judicial, supo Elonce.
Una violenta pelea entre familiares de alumnos en la Escuela Nº7 "Mariano Moreno" de Paraná motivó la intervención de la Policía y derivó en actuaciones judiciales. El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles y quedó registrado en videos que posteriormente se difundieron a través de redes sociales.
Al respecto, el jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, confirmó a Elonce el conflicto se originó a partir de un inconveniente previo entre dos estudiantes de la institución educativa.
La situación llevó a que las autoridades escolares convocaran a los responsables legales de los menores para abordar el problema. Sin embargo, el encuentro terminó en una confrontación entre familiares de ambas partes.
Cómo se produjo el incidente
Pérez explicó que cerca de las 16.30, personal policial y efectivos del sistema de emergencias 911 fueron alertados por directivos de la escuela debido a una situación de violencia que se desarrollaba en el interior del establecimiento.
“En primera instancia hubo un inconveniente entre dos menores de edad, alumnos del colegio. Eso motivó que desde la institución se requiriera la presencia de los mayores responsables”, indicó.
De acuerdo con el funcionario policial, mientras los directivos intentaban explicar la situación, comenzaron intercambios de insultos y agravios entre los presentes.
“Primero se produjeron insultos y agresiones verbales. Luego se involucraron familiares de ambas partes y terminaron agrediéndose y amenazándose tanto física como verbalmente”, detalló.
La rápida intervención policial permitió controlar la situación antes de que escalara aún más.
Seis personas fueron identificadas
Como resultado del procedimiento, la Policía identificó a las personas involucradas y se iniciaron actuaciones judiciales.
“Tenemos identificadas a las dos personas mayores de edad involucradas directamente y también a familiares que participaron del hecho. Son seis personas las identificadas”, precisó Pérez.
El jefe policial indicó además que una de las partes y las autoridades de la escuela formalizaron denuncias en la comisaría octava, lo que dio origen al expediente judicial correspondiente.
Las lesiones constatadas fueron de carácter leve, según se informó.
Intervención policial y mensaje a las familias
Pérez señaló que al momento del incidente ya había presencia policial en las inmediaciones debido al horario de salida escolar, lo que permitió una rápida respuesta.
“Fue gracias a ese accionar inmediato que la situación no continuó ni pasó a mayores esa situación que se divisó en los registros fílmicos. Se logró hacer cesar las agresiones rápidamente”, sostuvo.
Consultado sobre los protocolos de actuación en establecimientos educativos, explicó a Elonce que la Policía interviene únicamente cuando existe un requerimiento formal de las autoridades escolares.
“Con tobilleras electrónica a clases”
De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el violento episodio no sería un incidente aislado, y según expusieron testigos, “hay alumnos con causas en suspenso y estudiantes que asisten a clases con tobilleras electrónica”.
Al respecto, Pérez remarcó que las problemáticas vinculadas a estudiantes son abordadas por los organismos educativos competentes y que la fuerza policial actúa como auxiliar de la Justicia cuando se producen hechos que pueden constituir delitos o contravenciones.
Finalmente, el funcionario llamó a la reflexión de las familias frente a este tipo de situaciones. “Si les pedimos a los menores que no recurran a la violencia, no podemos ser los primeros en dar ese ejemplo con nuestras acciones. Son conductas que no se tienen que repetir”, expresó.