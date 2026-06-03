“Messi, la gloria universal”: la canción creada en Paraná en homenaje al capitán de la Selección Argentina

REDACCIÓN ELONCE
La canción “Messi, la gloria universal” fue compuesta por Esteban González, un vecino de Paraná que decidió rendir homenaje a Lionel Messi de cara a su sexto Mundial con la Selección Argentina.
La canción “Messi, la gloria universal” nació en la ciudad de Paraná como un homenaje artístico al capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. Su autor, Esteban González, oriundo del barrio Mosconi II, viene desarrollando desde hace tiempo una obra musical dedicada al futbolista, a quien considera una figura central del deporte mundial y una fuente constante de inspiración.
“En marzo del 2022 la empecé a componer y tengo la facilidad de componer muchas canciones. Tengo más de 300 canciones compuestas y a mí cualquier cosita que veo en la ciudad o caminando, se me ocurre una frase y arranco a componer una canción”, explicó González, quien ha construido una vasta trayectoria autodidacta en la composición musical.
El músico y compositor también destacó el valor simbólico que Messi representa en su obra, en un contexto en el que el capitán argentino se prepara para disputar su sexto Mundial con la Selección Argentina, un hecho histórico dentro del fútbol internacional.
Un homenaje inspirado en los grandes del fútbol
Esteban González explicó que la elección de Messi como figura central de su canción responde a su admiración por los grandes referentes del fútbol mundial. En su relato, también hizo mención a otras leyendas del deporte.
“En relación a por qué eligió homenajear al campeón del mundo, refirió: “Lo siento como un gran jugador, sacándolo a Maradona que en su época fue un gran futbolista. Lo mismo que en Brasil Pelé, que fue un gran futbolista””, expresó.
En ese sentido, el autor remarcó que la influencia de Messi en el juego moderno lo llevó a construir una obra diferente, con una mirada personal sobre su estilo y su impacto dentro y fuera de la cancha.
“Messi vino con otra ideología y otro sistema de juego. Es un gran futbolista, lo admiro un montón. Al mirarlo, me divierto”, comunicó.
Una propuesta musical con visión “galáctica”
La canción “Messi, la gloria universal” no sigue un formato tradicional dentro de las composiciones deportivas. González explicó que buscó alejarse de los homenajes convencionales y llevar su obra hacia una dimensión simbólica más amplia.
“En la letra de la canción no quise hacer algo común como han compuesto otros compositores. Quise salir un poco de eso y llevarlo a él a otro sistema, a un sistema galáctico. Por eso lo llevo al espacio para que se ponga en contacto con el resto de los planetas, con los habitantes que existen en el planeta y que ellos lo disfruten como nosotros lo disfrutamos”, detalló el compositor paranaense.
El creador también manifestó su profundo deseo de que la canción llegue al propio Messi y pueda ser escuchada por el capitán argentino en el marco de su preparación mundialista.
El sueño de llegar a Messi y su vida cotidiana
El anhelo de Esteban González es que su obra trascienda fronteras y llegue al protagonista de su inspiración. Incluso, expresó su deseo de poder conocerlo personalmente en algún momento.
“Mi ilusión es estar con él, abrazarlo, decirle que tengo un gran aprecio por ti y que quisiera verte jugar algún día frente a frente”, afirmó.
El compositor también recordó su pasado como futbolista amateur y su vínculo con el deporte en su juventud. “Jugué mucho al fútbol, ahora lo dejé. Jugaba mucho y lo hice en el Club Atlético Palermo”, comentó.
Sobre su relación actual con el fútbol, agregó: “Me gusta ver cuando juegan bien al fútbol y verlo a Messi enloquece”. También expresó su compromiso emocional con el seguimiento del capitán argentino: “Voy a poner toda mi energía para verlo en la televisión”.
La vida del compositor y su motor creativo
Además de su faceta artística, Esteban González trabaja como maestro mayor de obras y se dedica a la elaboración de planos y la administración de negocios. A pesar de sus responsabilidades laborales, asegura que la música es una parte fundamental de su vida cotidiana.
“Sigo adelante trabajando, no me decaigo. Esa es la fuerza para continuar día a día. La gran energía que tengo es cantar constantemente. Me levanto cantando, ando cantando y me duermo cantando. Esa es mi mayor energía”, relató.
Finalmente, expresó su deseo de que su obra pueda llegar al destino que imagina desde hace años. “Ojalá que le llegue la canción. Para mí va a ser una gran alegría”, concluyó el compositor paranaense, que desde Entre Ríos busca conectar su arte con el ídolo máximo del fútbol mundial.