Murió José Sanfilippo, máximo goleador de San Lorenzo y leyenda del fútbol argentino

El fútbol argentino despide a una de sus grandes figuras históricas. José Sanfilippo, máximo goleador de la historia de San Lorenzo y uno de los delanteros más destacados que tuvo el país, murió este jueves en Buenos Aires a los 91 años.

La noticia fue confirmada por fuentes vinculadas al club de Boedo, institución en la que construyó una trayectoria que lo convirtió en una referencia ineludible para varias generaciones de hinchas. Con 205 goles anotados en partidos oficiales, continúa siendo el máximo artillero de la historia azulgrana.

Conocido popularmente como “El Nene”, Sanfilippo dejó una marca imborrable en una época dorada del fútbol argentino gracias a su capacidad goleadora, su personalidad dentro y fuera de la cancha y una carrera que trascendió las fronteras del país.

El hombre que hizo historia en San Lorenzo

Nacido en Buenos Aires, Sanfilippo inició su camino futbolístico en las divisiones inferiores de San Lorenzo, club al que llegó siendo adolescente y donde rápidamente comenzó a destacarse por su facilidad para convertir goles.

Su debut en Primera División se produjo en la década del cincuenta y, desde entonces, se transformó en una de las principales figuras del equipo. Entre 1958 y 1961 fue el máximo goleador del fútbol argentino durante cuatro temporadas consecutivas, un registro que refleja el dominio que ejerció en aquellos años.

El "Nene" fue un goleador histórico.

Su mejor campaña individual llegó en 1960, cuando convirtió 34 goles en 40 encuentros. Esa capacidad para definir dentro del área lo convirtió en uno de los delanteros más temidos de su generación.

Obsesivo con el entrenamiento y perfeccionista en cada aspecto de su juego, dedicó gran parte de su vida a mejorar su capacidad de definición, una característica que terminó siendo su sello distintivo.

Una carrera que trascendió al Ciclón

Aunque su nombre quedó inevitablemente ligado a San Lorenzo, también desarrolló parte de su carrera en otros clubes. Tras su primera etapa en Boedo pasó por Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield y los equipos brasileños Bangú y Bahía.

Sin embargo, el destino quiso que su carrera terminara donde había comenzado. En 1972 regresó a San Lorenzo y se retiró con la camiseta del club de sus amores.

Además, tuvo participación en la Selección Argentina y disputó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, integrando una generación de futbolistas que marcaron una época en el fútbol nacional.

Del fútbol a los medios de comunicación

Después de colgar los botines, Sanfilippo continuó ligado a la vida pública. Su personalidad frontal y su estilo directo lo llevaron a convertirse en un reconocido comentarista deportivo, donde mantuvo durante años un perfil polémico y sin medias tintas.

Sus opiniones solían generar repercusión dentro del ambiente futbolístico, una característica que mantuvo hasta los últimos años de su vida. También tuvo una incursión en la actividad política, ampliando su presencia más allá del deporte.

Con su fallecimiento desaparece uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino del siglo XX. Su legado permanece en los libros de historia de San Lorenzo, en los récords que aún conserva y en el recuerdo de quienes lo vieron convertirse en uno de los goleadores más importantes que dio el país.