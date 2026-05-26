Murió Fernando Gayoso, histórico formador y entrenador de arqueros de Boca

El mundo de Boca amaneció este martes con una noticia que generó profundo impacto dentro del fútbol argentino. Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros y coordinador del área en las divisiones inferiores del club, falleció a los 55 años después de atravesar una larga lucha contra la ELA.

La noticia fue confirmada por su hijo, Fran Gayoso, a través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales. El ex entrenador había dejado el trabajo diario en cancha después de recibir el diagnóstico de la enfermedad, aunque continuaba ligado a la estructura formativa del club.

A lo largo de su carrera, Gayoso construyó una extensa trayectoria vinculada al desarrollo y formación de arqueros, convirtiéndose en una figura muy respetada dentro de Boca y también en otros equipos del fútbol argentino y sudamericano.

El emotivo mensaje de despedida

El hijo del ex entrenador utilizó sus redes sociales para comunicar el fallecimiento y dedicarle un mensaje cargado de emoción y reconocimiento.

“Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad”, escribió Fran Gayoso.

Además, agregó: “Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir. Sos todo para mí, papi”.

Las palabras rápidamente tuvieron repercusión entre hinchas, futbolistas y entrenadores vinculados a Boca, quienes comenzaron a compartir mensajes de despedida y reconocimiento hacia quien marcó a varias generaciones de arqueros.

En otro tramo del mensaje, su hijo expresó: “Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí en toda la vida”.

Una extensa carrera ligada al fútbol

Además de su histórica etapa en Boca, Fernando Gayoso también trabajó en instituciones como Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Montevideo.

En todos esos clubes se desempeñó como entrenador de arqueros y formador, construyendo una reconocida trayectoria dentro del fútbol profesional.

Durante los últimos años, el ex preparador atravesó un delicado cuadro de salud producto de la ELA, enfermedad que había deteriorado progresivamente su estado físico.

Pese a eso, continuó ligado al trabajo de coordinación y acompañamiento en divisiones inferiores, manteniendo el vínculo con el fútbol y con el club donde dejó una importante huella profesional y humana.