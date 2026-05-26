Convocaron a un entrerriano a la Selección para disputar el Mundial de Footgolf

REDACCIÓN ELONCE
Julián Chávez, oriundo de Paraná y radicado en Victoria, integrará la Selección Argentina de Footgolf que competirá en junio en México. El jugador contó a Elonce cómo recibió la convocatoria y busca apoyo para afrontar el viaje.
La Selección Argentina de Footgolf contará con presencia entrerriana en el próximo Mundial que se disputará en junio en México. Se trata de Julián Chávez, oriundo de Paraná y radicado desde hace años en Victoria, quien fue convocado para integrar el plantel nacional que competirá en Acapulco.
El jugador explicó a Elonce que estaba siendo seguido por el cuerpo técnico desde el año pasado y que incluso había participado de las instancias clasificatorias. “Estuve todo el año pasado en el radar de la selección, jugué la eliminatoria al Mundial y después quedé afuera de los convocados, pero por una lesión y la baja de otro jugador me llamaron nuevamente”, relató.
El Mundial de Footgolf se desarrollará entre el 2 y el 7 de junio en Acapulco, México, y reunirá a las principales selecciones del mundo. Según explicó Chávez, el equipo argentino llega como uno de los candidatos luego de haber disputado dos finales mundialistas.
Un deporte en crecimiento
Chávez señaló que el footgolf es una disciplina relativamente nueva y que combina elementos del fútbol y el golf. “Es un deporte que te atrapa mucho y te desconecta; es muy lindo y lo recomiendo”, afirmó en diálogo con El Despertador, el programa que se emite por Elonce.
La Selección Argentina estará conformada por 22 jugadores distribuidos en distintas categorías: damas, senior y general. Entre los principales rivales aparece Francia, actual campeona mundial. “Nosotros también somos candidatos, pero hay muy buenas selecciones y no hay que confiarse”, sostuvo el entrerriano.
El jugador remarcó además que el deporte requiere mucha preparación física y mental. “Es muy psicológico. Parece fácil, pero no tiene nada que ver”, expresó.
Busca apoyo económico para viajar a México
Chávez reconoció a Elonce que la convocatoria llegó sobre la fecha y que todavía busca sponsors para poder afrontar los costos del viaje. “Sin ayuda económica, no llego”, aseguró. En ese sentido, invitó a quienes deseen colaborar a contactarlo a través de sus redes sociales, donde figura como julii_chaves
El entrerriano contó además que será la primera vez que viajará en avión y recordó que su única experiencia internacional previa fue un torneo disputado en Paraguay. “La tercera tiene que ser la vencida”, dijo ilusionado sobre las finales que Argentina perdió en mundiales anteriores.