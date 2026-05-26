Secuestraron mercadería de contrabando valuada en más de 58.000.000 pesos

En distintos controles en rutas del norte argentino, Gendarmería decomisó artículos electrónicos, bazar, prendas de vestir y bebidas alcohólicas; sin aval aduanero, valuados en más de 58.000.000 pesos.
Es el resultado de patrullajes y controles por parte de los gendarmes de los Escuadrones 5 “Pirané”, 15” Bajo Paraguay”, 16 “Clorinda” y 19 “Ingeniero Juarez” en cuatro procedimientos.
Efectivos de la Sección “Puerto Velaz” del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” emplazados sobre el kilómetro 1.103 de la Ruta Nacional Nº 11, procedieron al control físico de un camión de paquetería que se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires.
Durante la requisa de la carga transportada los uniformados advirtieron encomiendas sin el aval aduanero correspondiente, hallando en los bultos 1.980 termos de distintos tamaños, dando un avalúo de 49.500.000 pesos. La Unidad Fiscal de Formosa, dispuso su secuestro.
A su vez, personal del Escuadrón 5 “Pirané” mientras efectuaban controles dinámicos en el Paraje Corralito sobre la Ruta Nacional Nº 81, detuvo la marcha de un automóvil el cual circulaba con un tráiler. Al levantar la lona que cubría el remolque, los uniformados hallaron varios pack de bebidas alcohólicas de origen extranjero sin documentación respaldatoria. Se incautó: 2.028 unidades de cerveza (botellas) de diferentes marcas valuadas en 2.570.000 pesos.
Un tercer procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.286, donde personal del Escuadrón 16 “Clorinda” inspeccionó un transporte público de pasajeros. Durante el control en la bodega los gendarmes detectaron encomiendas las cuales fueron sometidas al equipo de rayos X (escáner CX100X100). Las imágenes confirmaron la existencia de: cuatro volantes y pedales para video juegos y dos Smart TV de contrabando. La mercadería dio un avalúo de 5.200.000 pesos.
Posteriormente, uniformados del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez”, perteneciente al Grupo “Línea Barilari”, en circunstancias de encontrarse realizando un control dinámico y sorpresivo sobre la Ruta Nacional Nº 81, detuvieron a un vehículo particular cargando en los asientos y baúl bolsas con mercadería extranjera.
Entre los elementos secuestrados se contabilizaron electrodomésticos, prendas de vestir, artículos de bazar, ropa de cama, accesorios personales, mobiliario desmontable, elementos de uso doméstico y cámaras de seguridad. El avalúo total de la mercadería ascendió a 1.600.000 pesos.
En los últimos tres procedimientos intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) – Formosa, orientando las actuaciones de rigor.