El futuro de Juanfer Quinteros en River entra en duda y podría despedirse ante Blooming

El futuro de Juanfer Quinteros en River comenzó a quedar rodeado de incertidumbre luego de los últimos movimientos del mediocampista colombiano en el cierre del semestre. Aunque desde el club descartaron una lesión, la posibilidad de una salida tomó fuerza en las últimas horas y el partido frente a Blooming podría transformarse en su despedida.

Después de la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura, el plantel de River retomó los entrenamientos pensando en el compromiso del miércoles por la Copa Sudamericana. Allí, el colombiano volvió a trabajar de manera diferenciada, situación que rápidamente generó especulaciones.

Sin embargo, desde la institución aclararon que Juanfer Quinteros no presenta ninguna dolencia física y que el trabajo apartado del grupo respondió únicamente a una cuestión preventiva. De esta manera, el jugador estará a disposición de Eduardo Coudet para el encuentro internacional.

Un presente con pocos minutos

Más allá de la aclaración médica, la situación deportiva del colombiano alimenta las versiones sobre una posible salida de River una vez finalizada la participación del equipo en el semestre.

Desde la llegada de Eduardo Coudet, Juanfer Quinteros perdió terreno dentro de la consideración futbolística y tuvo escasa participación en distintos compromisos importantes. En varios partidos comenzó en el banco de suplentes e incluso hubo encuentros en los que no sumó minutos.

Juanfer Quinteros no estaría contento con Coudet.

Además, algunas molestias físicas lo marginaron de compromisos relevantes como el Superclásico ante Boca y otros partidos decisivos tanto por el torneo local como en competencias internacionales.

En ese contexto, días atrás el representante del futbolista dejó abierta la posibilidad de una salida al señalar que “después de la Copa del Mundo veremos” y que el jugador “quiere ser feliz jugando”.

El posible adiós del colombiano

La situación actual de Juanfer Quinteros contrasta con otras etapas en River, donde supo transformarse en uno de los jugadores más queridos por los hinchas y una pieza importante dentro de distintos ciclos deportivos.

Pese a que públicamente Eduardo Coudet destacó en varias oportunidades la calidad futbolística del colombiano, la realidad indica que el mediocampista nunca logró consolidarse como una prioridad dentro del esquema del entrenador.

Por eso, el duelo del miércoles frente a Blooming aparece como una posible despedida del jugador en el estadio Monumental, en lo que podría ser el cierre de su tercera etapa en la institución.

River todavía deberá disputar un partido más antes del Mundial, por Copa Argentina, aunque la convocatoria de Juanfer Quinteros a la selección de Colombia impediría su presencia en ese compromiso, alimentando aún más las versiones sobre una inminente salida del club.