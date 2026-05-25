La lista de negociables de River y los refuerzos que pidió Coudet

La lista de negociables de River Plate empezó a tomar forma luego de la derrota en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y en medio del cierre de semestre del equipo dirigido por Eduardo Coudet. Más allá del resultado deportivo, en el club ya estaba decidido avanzar con una profunda reestructuración del plantel profesional de cara a la segunda mitad de 2026.

El Millonario disputará este miércoles su último compromiso oficial del semestre frente a Blooming por el Grupo H de la Copa Sudamericana y, una vez finalizada esa participación, comenzará el movimiento fuerte en el mercado de pases.

La dirigencia y el cuerpo técnico estimaron que entre siete y diez futbolistas podrían abandonar el plantel, ya sea mediante transferencias definitivas, préstamos o acuerdos de salida. Algunos casos responden a decisiones futbolísticas y otros a cuestiones económicas o personales.

Los futbolistas que River podría negociar

Entre los nombres que integran la lista de negociables aparecen Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Juan Fernando Quintero y Lautaro Rivero.

En el caso de Castaño, la situación generó especial atención debido a la importante inversión realizada por River para incorporarlo. El volante colombiano, convocado para el Mundial 2026, llegó al club por una cifra superior a los 13 millones de dólares y una eventual salida podría concretarse incluso por un monto inferior.

Kevin Castaño podría salir de River. Foto: Archivo Elonce

La situación de Juanfer Quintero aparece como una de las más sensibles. El mediocampista colombiano perdió protagonismo desde la llegada de Coudet y su participación en la final ante Belgrano dejó en evidencia su rol secundario, ya que ingresó recién a los 89 minutos de juego.

Juanfer analiza ofertas y River busca refuerzos

Según trascendió, Quintero recibió propuestas desde la Major League Soccer y estaría dispuesto a continuar su carrera en Estados Unidos después de la Copa del Mundo. Incluso, su representante, Rodrigo Riep, deslizó la posibilidad de una salida al asegurar que “los jugadores de este estilo quieren ser felices jugando”.

Por otra parte, Lautaro Rivero también despertó interés en el mercado europeo. Clubes de Inglaterra y Alemania siguen de cerca al defensor y no se descarta una negociación en el próximo mercado de pases.

Foto: Archivo Elonce.

Mientras tanto, en Núñez también trabajan en las incorporaciones. Coudet pretende entre seis y siete refuerzos para afrontar el segundo semestre y ya existen conversaciones avanzadas con varios futbolistas.

Los nombres que interesan en Núñez

Uno de los acuerdos más importantes es el que River alcanzó de palabra con Nicolás Otamendi, quien se despedirá de Benfica tras el Mundial y luego se sumaría al plantel.

Además, aparecen en carpeta Giovanni Simeone, actualmente en el Torino; Ángel Correa, de Tigres UANL; los uruguayos Mauro Arambarri y Agustín Canobbio; además de Franco Cervi, un futbolista conocido por Coudet desde su paso por Rosario Central.

Ángel Correa podría ser refuerzo de River.

Otro de los grandes objetivos es Thiago Almada, actualmente en Atlético de Madrid. El campeón del mundo busca continuidad y River intentará avanzar pese a la elevada inversión realizada por el club español.