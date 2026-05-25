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Festejo del 25 de mayo en Gualeguaychú reunió a miles de personas: "Hay que honrar la patria"

La Fiesta Patria en Gualeguaychú volvió a convocar a miles de vecinos, familias y visitantes en una jornada cargada de tradición, folklore y emoción. El corsódromo fue escenario de bailes, música y expresiones culturales que reafirmaron el espíritu patriótico entrerriano.

25 de Mayo de 2026
Festejos del 25 de mayo.
Festejos del 25 de mayo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Fiesta Patria en Gualeguaychú volvió a convocar a miles de vecinos, familias y visitantes en una jornada cargada de tradición, folklore y emoción. El corsódromo fue escenario de bailes, música y expresiones culturales que reafirmaron el espíritu patriótico entrerriano.

La Fiesta Patria en Gualeguaychú se consolidó una vez más como uno de los encuentros populares más importantes de Entre Ríos. Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas comenzaron a llegar al corsódromo de la ciudad para participar de una extensa jornada que incluyó el izamiento del pabellón nacional, el tradicional Tedeum, espectáculos folklóricos y el esperado pericón nacional, que reunió a cientos de bailarines sobre la histórica pasarela.

 

 

La celebración por los 216 años de la Revolución de Mayo contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente Mauricio Davico y distintas autoridades provinciales y municipales. A lo largo del día, familias completas recorrieron las pulperías, disfrutaron de comidas típicas y acompañaron las distintas propuestas culturales organizadas por escuelas, clubes e instituciones locales.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

El sentimiento patriótico atravesó cada rincón del predio. Las tribunas colmadas, las banderas argentinas flameando en lo alto y los acordes del folklore nacional marcaron una jornada profundamente emotiva para vecinos y turistas. “Gualeguaychú es familia, es unión, es lo popular, la gente, los trabajadores, nuestro querido carnaval y honrar lo que es la patria”, expresó uno de los participantes que formó parte de las presentaciones artísticas.

 

FESTEJOS POR EL DÍA DE LA PATRIA EN GUALEGUAYCHÚ

 

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

 

Una fiesta que crece año tras año

 

La magnitud de la Fiesta Patria en Gualeguaychú sorprendió incluso a quienes participan cada año. Muchos asistentes coincidieron en destacar la organización y la importante convocatoria que tuvo esta edición. “Año año es mejor y este año está muy lindo, siempre venimos”, comentó una vecina mientras recorría el corsódromo junto a su familia.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Otro de los aspectos más valorados fue el trabajo de estudiantes y familias en los distintos stands gastronómicos. Las promociones escolares y las instituciones educativas aprovecharon el evento para recaudar fondos destinados a viajes, actividades y proyectos comunitarios. “Siempre se hace un mes antes, por ejemplo, preventa de torta frita, empanada para juntar fondos”, explicó una madre que colaboró durante toda la jornada.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Las tradicionales tortas fritas, el mate compartido y la música folklórica formaron parte de una postal típica entrerriana que se extendió hasta entrada la noche. “Estas fiestas no deben acabarse nunca. Son las que nos identifican, las que marcan nuestras raíces”, sostuvo una docente presente en el evento junto a colegas y exalumnos.

 

 

Con gran Fiesta Patria, Gualeguaychú celebra el 25 de Mayo

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fiesta patria Gualeguaychú
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