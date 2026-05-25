“Necesitamos un baño de argentinidad”, reafirmó Frigerio tras el acto patrio del 25 de Mayo

En el marco de los festejos por el Día de la Patria, Gualeguaychú vivió este lunes el acto central por el 25 de Mayo en el Corsódromo municipal, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y el intendente Mauricio Davico. La jornada reunió a miles de vecinos y visitantes que participaron de una celebración atravesada por las tradiciones, la gastronomía y las expresiones culturales argentinas.

El evento incluyó espectáculos artísticos, danzas folklóricas, comidas típicas y el tradicional pericón nacional con la participación de más de 2.000 bailarines.

Acto patrio del 25 de Mayo en Gualeguaychú (foto Elonce)

Frigerio destacó la magnitud de la convocatoria y valoró la continuidad de esta celebración popular que, según remarcó, se consolidó con el paso de los años.

“Necesitamos un baño de argentinidad”

“Es impresionante cómo los vecinos de Gualeguaychú y visitantes se encuentran en esta fiesta patria y reivindican nuestras tradiciones culinarias, nuestras danzas y nuestros cantos”, expresó el mandatario provincial.

El gobernador señaló además que esta celebración representa “un baño de argentinidad” en un contexto complejo para el país. “Necesitamos unirnos en la bandera que nos une, que es la bandera argentina, exponiendo diferencias y ego en pos de lo más importante, que es construir una Argentina distinta”, afirmó.

Frigerio explicó que decidió participar de la celebración en Gualeguaychú luego de dialogarlo previamente con el intendente Davico y destacó la importancia de descentralizar las actividades oficiales. “En general la tradición es hacer el Tedeum en Paraná, pero uno tiene que romper a veces las tradiciones y me pareció importante estar acá”, sostuvo.

Más de 2.000 personas bailaron el pericón

Por su parte, Davico destacó el trabajo organizativo que demandó la celebración y remarcó la participación de escuelas, cooperadoras y familias de la ciudad.

Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú (foto Elonce)

“Hay un trabajo de meses y ahora va a haber más de 2.000 personas bailando el pericón. Por eso decimos que somos el pericón más grande del mundo”, afirmó el intendente.

El jefe comunal también destacó el esfuerzo realizado por vecinos, alumnos y padres que trabajaron durante toda la madrugada para montar la fiesta patria.

“Anoche esto era un mundo de gente trabajando”, relató Davico, quien adelantó que el próximo año el evento se extenderá durante dos jornadas debido al crecimiento de la convocatoria.

Además de las actividades culturales y gastronómicas, el acto incluyó el desfile de fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y agrupaciones tradicionalistas.

Reconocimiento a Malvinas

Durante el evento, las autoridades también anunciaron que el Centro de Convenciones de Gualeguaychú llevará desde ahora el nombre “Malvinas Argentinas”, en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra.

Davico recordó que el municipio creó además un área específica dedicada a la causa Malvinas y remarcó la importancia de transmitir esa historia a las nuevas generaciones. “Los gurises tienen que saber lo que pasó y lo que pasaron estos hermanos por todos nosotros”, expresó.

Frigerio, en tanto, reivindicó la presencia de las fuerzas armadas y de seguridad en el desfile y pidió reconocer permanentemente a los veteranos de Malvinas.

“Tenemos que honrarlos en cada oportunidad que podamos”, sostuvo el gobernador entrerriano.

El festejo patrio volvió a convertir al Corsódromo en uno de los principales escenarios de celebración popular de Entre Ríos durante el 25 de Mayo.