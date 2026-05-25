“Mirá lo que hice”: la reacción del conductor que provocó la muerte de una familia en un choque

Cinco integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, murieron este sábado por la noche tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta 6, a la altura de San Vicente. El conductor de la camioneta involucrada, un joven de 28 años oriundo de Quilmes, quedó detenido mientras avanza la investigación judicial para determinar si manejaba alcoholizado.

El siniestro ocurrió minutos después de las 23, en el carril ascendente en dirección a Cañuelas, cuando una camioneta Volkswagen Amarok gris embistió a un Peugeot 207 blanco en el que viajaba una familia.

Según la reconstrucción preliminar, la Amarok era conducida por Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años, quien habría circulado a gran velocidad antes del impacto fatal.

“Nos pasó a unos 180 kilómetros por hora”

Una testigo del hecho relató que segundos antes del choque la camioneta los sobrepasó a altísima velocidad. “Nos pasó a unos 180 kilómetros por hora. Nos podría haber tocado a nosotros”, afirmó Micaela Cramer en diálogo con Todo Noticias.

La mujer viajaba junto a su esposo y sus dos hijos pequeños rumbo a San Vicente cuando observó el impacto. Según describió, la escena fue devastadora y el Peugeot quedó completamente destruido. “Cuando me acerqué, ya se veía que no había nadie con vida”, contó.

Sin embargo, mientras intentaban asistir a las víctimas, detectaron que un niño aún permanecía dentro del automóvil. “Prendí la linterna del celular y ahí me di cuenta de que había un bebé”, recordó.

Su esposo y un bombero que estaba de civil rompieron el parabrisas para rescatar al pequeño. “Cuando lo sacaron dijeron que todavía estaba vivo”, señaló la mujer. El bebé fue trasladado de urgencia al hospital de San Vicente.

“Mirá lo que hice”

La testigo también describió cuál fue la reacción inmediata del conductor de la Amarok tras el choque. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, relató.

Además, indicó que otro automovilista comentó en el lugar que el joven “venía de una fiesta” en la zona de Brandsen, dato que ahora es investigado por la Justicia.

El Peugeot era conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, quien viajaba junto a su pareja, Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; su madre, Ninfa Cabañas, de 49; una niña de 7 años y el bebé de dos meses.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar y constataron el fallecimiento de los cinco ocupantes del automóvil como consecuencia del fuerte impacto.

De acuerdo a lo informado por allegados a la familia, los cinco se dirigían desde Guernica hacia Cañuelas debido a que no habían encontrado un pediatra de guardia en el hospital local para asistir al niño, que se encontraba enfermo.

Investigación judicial

El conductor de la camioneta fue trasladado al hospital local, donde se le practicó una extracción de sangre para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol. Los resultados de los análisis se conocerán en las próximas horas.

Posteriormente, quedó detenido y fue alojado en la Comisaría Primera de San Vicente por disposición judicial. La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó bajo investigación de la Justicia bonaerense.

Dolor en la comunidad

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad de Guernica. La Escuela Primaria N°14 “La flor del roble” expresó públicamente su pesar por la muerte de Brailin Benítez Sarabia, la niña de 7 años que asistía a tercer grado.

Además, trascendió que Serafina tenía otro hijo, de 11 años, que no había viajado junto a la familia. El velatorio de las cinco víctimas comenzó el domingo por la noche y familiares y vecinos impulsaron una colecta solidaria para afrontar los gastos funerarios.

“Es muy terrible lo que pasó. Estamos todos muy tristes. Años compartimos fiestas vecinales, actos de los niños en las escuelas”, expresó una vecina de Guernica en declaraciones reproducidas por medios bonaerenses.