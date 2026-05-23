Una familia completa falleció tras un choque en provincia de Buenos Aires

Cinco personas, entre ellas dos menores de edad, murieron este sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente, luego de que una camioneta impactara por detrás a un automóvil en el que viajaba una familia.
El siniestro se registró en el kilómetro 53, en la mano que conduce hacia Cañuelas. Por causas que aún son materia de investigación, una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un joven de 28 años chocó por alcance a un Peugeot 207 que circulaba en el mismo sentido.
Identidades de los fallecidos
Según informaron fuentes policiales, el Peugeot era conducido por Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, domiciliada en Guernica, quien viajaba acompañada por Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, otro adulto cuya identidad no fue informada oficialmente y dos menores de edad.
Al lugar acudieron ambulancias, efectivos policiales y personal de emergencias, quienes constataron el fallecimiento de todas las personas que viajaban en el automóvil.
Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de San Vicente, el conductor de la camioneta fue aprehendido y trasladado a un centro de salud bajo custodia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.
La causa fue caratulada de manera preliminar como homicidio culposo, mientras continúan las pericias para determinar con precisión las circunstancias del hecho.