Se incendió un móvil policial en San José y no descartan que haya sido “intencional”

Un patrullero se incendió durante la mañana de este sábado en la ciudad de San José y la Justicia investiga si el hecho pudo haber sido provocado de manera intencional.

El vehículo oficial se encontraba estacionado frente a la sede de la Comisaría de San José cuando comenzaron las llamas. Según trascendió, el móvil policial tendría aproximadamente un año y medio de uso.

Desde la Jefatura Departamental Colón confirmaron que ya se iniciaron actuaciones administrativas y judiciales para determinar qué ocurrió.

La principal hipótesis de la investigación

En un comunicado oficial, la Policía indicó que los primeros elementos recolectados durante la investigación orientan la causa hacia una posible intencionalidad.

“Se encuentra bajo la lupa de los pesquisas la aparente participación de terceros”, señalaron desde la Departamental Colón.

Inicialmente no se descartaba la posibilidad de una falla mecánica o un desperfecto eléctrico en el vehículo. Sin embargo, el avance de las primeras pericias modificó el rumbo de la investigación.

Peritos especializados en incendios y efectivos de Policía Científica trabajaron en el lugar para levantar rastros e indicios que permitan establecer cómo se originó el fuego en el patrullero de San José.

Intervención judicial y pericias

Tras el incendio, se hicieron presentes en el lugar el subjefe departamental de Colón, Martín Furlong, junto al fiscal de turno, Alejandro Perroud, quien quedó a cargo de la investigación judicial.

Por disposición de la Fiscalía, también intervino personal de la División Policía Científica y un perito bombero especialista en siniestros.

Además de las pericias sobre el móvil incendiado, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal comenzaron con el relevamiento de cámaras, análisis técnico y toma de testimonios.

No descartan nuevas medidas

Las autoridades señalaron que la investigación continúa en marcha y no descartan nuevas medidas procesales en las próximas horas.

El objetivo de la causa es determinar el origen exacto del incendio y establecer si existió intervención de terceros en el hecho ocurrido frente a la dependencia policial de San José.