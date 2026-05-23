Súper Rugby Américas: Capibaras XV buscará su pase a semifinales en Paraná

Capibaras XV vive este sábado una jornada de suma importancia para el rugby entrerriano y de toda la región. La franquicia del Litoral disputará por primera vez un encuentro oficial en la provincia de Entre Ríos al recibir a Selknam de Chile, por la fecha 12 del Súper Rugby Américas 2026.

El partido comenzará a las 16 en La Tortuguita del Paraná Rowing Club y tendrá además una enorme importancia deportiva para el conjunto que integra el rafaelino Lorenzo Colidio, ya que una victoria podría asegurarles el pase a las semifinales del certamen continental.

El equipo llega en un gran momento y ocupa actualmente el segundo puesto de la tabla con 40 puntos, producto de ocho triunfos y apenas tres derrotas en once presentaciones. Del otro lado estará Selknam, franquicia chilena que también pelea por la clasificación y que tiene como base al seleccionado de Chile que disputará el Mundial de Rugby Australia 2027.

La expectativa en Paraná es muy alta y se espera una concurrencia cercana a las 10.000 personas para una jornada que marcará un antes y un después para el rugby profesional en la provincia.

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos para mayores y 10.000 para menores. Además, habrá sectores preferenciales con plateas, servicios de catering y merchandising oficial.

La fecha 12 del Súper Rugby Américas comenzó el viernes con los encuentros entre Pampas y Cobras BR, además de Peñarol frente a Dogos XV. El sábado, además del duelo en Paraná, Tarucas recibirá a Yacaré XV en Tucumán.

Posiciones del Súper Rugby Américas 2026: Dogos XV 46 puntos, Capibaras XV 40, Pampas 40, Selknam 33, Tarucas 29, Peñarol 27, Yacaré XV 13 y Cobras BR 10.

Presentación oficial de partido

Este viernes se realizó la presentación oficial del partido, en una conferencia de prensa que reunió a dirigentes, jugadores y autoridades locales.

El presidente de Capibaras XV y uno de los socios fundadores del proyecto, Gabriel Bourdin, destacó el proceso de construcción del equipo y el significado de esta instancia para la región. “Es un orgullo enorme, una construcción colectiva como estamos acostumbrados en el rugby, de poner el hombro y empujar juntos”, expresó. El dirigente remarcó que el proyecto demandó cerca de tres años de trabajo hasta lograr la incorporación del litoral argentino a una franquicia profesional.

Presentación oficial del partido Capibaras XV vs. Selknam Rugby

El equipo está conformado por jugadores de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario, consolidando una propuesta regional dentro del rugby de alto rendimiento. Según explicaron los organizadores, la franquicia busca fortalecer la base del rugby argentino, que cuenta con aproximadamente 60.000 jugadores en el país, mientras que solo 160 forman parte de estructuras profesionales, lo que convierte a este nivel en una instancia altamente competitiva.

Evento deportivo de alto impacto

Desde la organización confirmaron que la jornada comenzará a las 11 con un partido preliminar, seguido por el fanfest desde las 13:30, que incluirá actividades recreativas, propuestas gastronómicas y espacios de encuentro para el público. El kickoff del partido principal está programado para las 16, en una jornada que promete transformar la ciudad en un polo deportivo y turístico.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná, Santiago Halle, destacó el impacto del evento para la ciudad. “Paraná es uno de los destinos top 10 de eventos en la Argentina y esto se explica en gran medida por el turismo deportivo”, señaló. Además, remarcó el movimiento económico que genera este tipo de competencias en sectores como la hotelería y la gastronomía local.

En ese sentido, desde el municipio se resaltó el acompañamiento institucional al evento, en línea con la estrategia de posicionar a Paraná como sede de grandes espectáculos deportivos de alcance internacional.

Testimonios de jugadores

Los protagonistas del equipo también expresaron su entusiasmo en la previa del encuentro. Tomás Sigura, jugador de Tilcara, señaló: “Es un orgullo, un premio al esfuerzo, jugar en nuestra ciudad con nuestra familia y nuestro club”.

Por su parte, Franco Rosseto destacó el valor emocional del regreso a la competencia regional: “Me tocó estar en otra franquicia como Dogos y ahora estar más cerca de mi gente, poder jugar de local, es muy especial para mí”.

Ambos coincidieron en la importancia del acompañamiento del público y en la relevancia del partido dentro del calendario del Super Rugby Américas 2026.

Un proyecto regional con proyección internacional

El CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani, subrayó el crecimiento del proyecto y el apoyo recibido en la ciudad. “Muchísimos paranaenses en el equipo, cinco titulares de los quince son de aquí, más tres suplentes que seguramente van a entrar”, detalló.

Además, remarcó que una victoria en este encuentro podría significar la clasificación a semifinales del torneo. “Si tenemos un buen resultado nos metemos definitivamente en semifinales”, afirmó.

Fertonani también destacó el carácter regional de la franquicia, que representa al litoral argentino, y agradeció el respaldo institucional y deportivo recibido para consolidar el proyecto.