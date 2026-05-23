Fin de semana largo: pronostican mañanas frías, heladas y máximas en leve ascenso

El pronóstico para Paraná y gran parte del país anticipó un fin de semana largo sin lluvias, con mañanas frías, heladas y máximas en leve ascenso.
El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un fin de semana largo con condiciones estables, ausencia de lluvias y temperaturas frescas en la capital entrerriana. Según los informes meteorológicos, este sábado 23 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado, mínima de 7 grados y máxima de 16 grados, en un contexto de estabilidad atmosférica que se extendería durante los próximos días.
Los especialistas señalan que el patrón meteorológico dominará no solo en Entre Ríos sino también en gran parte de Argentina y el sur de Sudamérica. Aunque podrían registrarse bancos de niebla, humedad y nubosidad variable durante las primeras horas del día, no se esperan precipitaciones significativas en ninguna región del país.
En Paraná, las jornadas continuarían frescas durante las mañanas y noches, mientras que las tardes serían más agradables. Para el domingo se estima una temperatura mínima cercana a los 9 grados y una máxima de hasta 18 grados, con cielo entre nublado y parcialmente nublado y vientos leves del noreste.
Heladas y ambiente otoñal
El informe meteorológico indica que las heladas seguirán presentes en distintas provincias argentinas durante el fin de semana. En la región Pampeana, se preven temperaturas mínimas de entre 0 y 4 grados en varios sectores, especialmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.
Las máximas, en tanto, mantendrían valores similares a los registrados en los últimos días. Para la franja central del país se esperaron temperaturas de entre 14 y 18 grados, en línea con las marcas previstas para Paraná y otras ciudades entrerrianas.
Recién desde el domingo por la tarde comenzará a consolidarse una circulación de viento norte más persistente, situación que favorecerá un ascenso paulatino de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.
Cómo seguirá el tiempo la próxima semana
El panorama extendido muestra que entre lunes y martes continuará el predominio del tiempo estable en casi todo el país. En Paraná, las máximas podrían alcanzar los 19 grados el lunes y los 20 grados el martes, mientras que las lluvias seguirían ausentes.
Además, el viento norte aportaría algo más de humedad y temperaturas en ascenso gradual, aunque sin cambios bruscos. Solo el extremo norte de Misiones podría registrar algunos eventos aislados de inestabilidad, según detalló el informe.
Hacia mediados de la próxima semana podría insinuarse el avance de un nuevo frente frío sobre sectores de la Patagonia, aunque por el momento no tendría impacto sobre la región central y norte del país, donde persistirían las condiciones de estabilidad atmosférica.