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Sociedad Es un esquema transitorio y experimental

La provincia lanza nuevos servicios de transporte y frecuencias para Aldea Brasilera y Colonia Ensayo

La Secretaría de Transporte, pondrá en marcha desde el 1° de junio un esquema transitorio y experimental para garantizar la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros entre Aldea Brasilera, Colonia Ensayo, Oro Verde y Paraná.

22 de Mayo de 2026
Nuevos servicios de transporte y frecuencias para Aldea Brasilera y Colonia Ensayo.
Nuevos servicios de transporte y frecuencias para Aldea Brasilera y Colonia Ensayo. Foto: (Archivo).

La Secretaría de Transporte, pondrá en marcha desde el 1° de junio un esquema transitorio y experimental para garantizar la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros entre Aldea Brasilera, Colonia Ensayo, Oro Verde y Paraná.

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Transporte, pondrá en marcha desde el 1° de junio un esquema transitorio y experimental para garantizar la prestación del servicio de transporte interurbano de pasajeros entre Aldea Brasilera, Colonia Ensayo, Oro Verde y Paraná.

 

La medida se formalizó mediante la firma de un convenio de asistencia que tendrá una vigencia inicial de tres meses y permitirá a las empresas CODTA y El Indio incorporar nuevos servicios y frecuencias para atender una demanda histórica de vecinos, estudiantes y trabajadores de la región.

La iniciativa es resultado de un trabajo articulado entre el gobierno provincial, los gobiernos locales y las empresas prestatarias, con el objetivo de mejorar la conectividad, ampliar el acceso al transporte público y fortalecer la integración entre las comunidades.

 

El acuerdo fue suscripto junto al intendente de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; el presidente comunal de Colonia Ensayo, Cristian Kemerer; representantes de las empresas prestatarias y autoridades de la Secretaría de Transporte de Entre Ríos.

 

Además, el convenio contempla un esquema de acompañamiento económico por parte de las localidades involucradas para sostener la prestación del servicio durante esta etapa experimental, garantizando calidad, continuidad y mayores oportunidades de movilidad para los usuarios.

 

Desde la Secretaría de Transporte destacaron que se continúa trabajando en soluciones concretas que permitan acercar más y mejores servicios a cada entrerriano, especialmente en aquellas localidades donde el transporte público resulta fundamental para el acceso al trabajo, la educación y la salud.

Temas:

Gobierno de Entre Ríos Secretaría de Transporte Transporte público servicios
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