PAMI implementará la libre elección de especialistas y modificará el sistema de turnos

La obra social anunció un nuevo esquema de atención para jubilados y pensionados que permitirá elegir determinados especialistas sin atravesar derivaciones previas. El objetivo es agilizar turnos, reducir demoras y simplificar el acceso a consultas médicas.
La obra social PAMI anunció un cambio en su sistema de atención médica que modificará la manera en que jubilados y pensionados acceden a turnos con especialistas. El nuevo esquema incorporará un sistema de libre elección que permitirá seleccionar determinados profesionales sin necesidad de realizar previamente algunos trámites o derivaciones médicas que actualmente forman parte del circuito habitual.
La medida forma parte de un proceso de reorganización sanitaria impulsado por el organismo y buscará reducir tiempos de espera, agilizar la asignación de turnos y facilitar el acceso a distintas especialidades médicas.
Desde PAMI señalaron que el objetivo principal es otorgar mayor autonomía a los afiliados al momento de gestionar consultas y mejorar la experiencia dentro del sistema de salud.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Hasta ahora, muchos afiliados debían obtener derivaciones o autorizaciones previas antes de acceder a determinados especialistas. Con la nueva modalidad, podrán elegir directamente profesionales incluidos dentro de la cartilla habilitada por la obra social.
Según informó el organismo, el sistema estará organizado mediante redes prestacionales divididas por región y especialidad médica.
Los afiliados podrán consultar disponibilidad de profesionales y gestionar turnos a través de distintos canales digitales, telefónicos y presenciales.
En una primera etapa, la libre elección dentro de PAMI comenzará a aplicarse en especialidades donde históricamente se registran mayores demoras, entre ellas cardiología, traumatología, oftalmología y diagnóstico por imágenes.
Qué cambiará para jubilados y pensionados
El nuevo esquema permitirá que los afiliados tengan mayor margen de decisión sobre dónde atenderse y con qué especialista hacerlo dentro de la red contratada por la obra social.
Actualmente, muchos jubilados atraviesan procesos administrativos que pueden extender considerablemente los tiempos de espera para acceder a consultas médicas, especialmente en ciudades con alta demanda sanitaria.
Desde PAMI aclararon que los médicos de cabecera continuarán cumpliendo un rol central en tratamientos prolongados y seguimiento clínico, aunque determinadas consultas podrán gestionarse de manera más directa.
Además, el organismo considera que el nuevo sistema podría mejorar la disponibilidad de turnos y generar mayor competencia entre prestadores para optimizar la calidad de atención.
Qué herramientas digitales se utilizarán
La implementación estará vinculada principalmente a la plataforma “Mi PAMI”, tanto en su versión web como móvil.
A través de esa herramienta, los afiliados podrán consultar cartillas actualizadas, disponibilidad de especialistas, historial médico y datos relacionados con autorizaciones y prestaciones.
El organismo indicó que la digitalización permitirá mejorar controles, trazabilidad y seguimiento de turnos dentro del sistema sanitario de PAMI.