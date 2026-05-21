Emprendedoras que donaron buzos a estudiantes expresaron su emoción: "Estamos orgullosas de lo que hacemos"

Nabila Figueroa y Antonella Rausch, las emprendedoras del local 9 Metros que donaron buzos de egresados a estudiantes de la Escuela Soler, dialogaron con Elonce y explicaron cómo nació la iniciativa y la emoción que vivieron con el noble gesto.

Las jóvenes recordaron que supieron de la triste noticia cuando estaban despachando un pedido en una empresa de transporte. “Siempre somos las dos, trabajamos juntas y vamos para todos lados con el emprendimiento. Miro el teléfono y me entero que los chicos de la escuela Soler pagaron los buzos pero alguien gastó el dinero y no sabían cómo afrontar la situación”, contó Rausch.

Luego, los estudiantes organizaron iniciativas como un bingo para recaudar fondos “para tener la solución rápido”. “Se estaba jugando mucho con la ilusión del chico”, aseguró.

Antonella Rausch

El acuerdo con las familias

Rausch recordó. “Miré esa noticia y me encendió algo internamente. Dije “tengo un emprendimiento de esto y tengo la herramienta, el proveedor, se puede". Nabila se acerca tenía que haber consenso”.

Ambas jóvenes debatieron y acordaron continuar con el proyecto: “’¿Y si lo hacemos?’”, me dijo. Fue una conexión”, aseguró Rausch.

Así, se contactaron con la madre que había denunciado la situación. La conexión fue inmediata: “Automáticamente Nabila se comunicó con Leonela”, explicaron, en referencia a quien ofició como nexo con las familias.

En cuestión de horas, el proyecto tomó forma concreta. “Ya teníamos todo para arrancar y Leonela accedió a que nosotras lo hagamos”, contaron, destacando la rapidez con la que se organizó la producción de los buzos solidarios.

Un emprendimiento con impacto social

Detrás de esta iniciativa está el emprendimiento “9 metros”, un proyecto que comenzó con cotillón y merchandising, pero que recientemente incorporó la confección de prendas. “Nos enorgullece lo que hacemos”, afirmaron, subrayando el valor simbólico de la ropa en la construcción de identidad.

El día de la entrega fue vivido con una intensidad difícil de ocultar. “La verdad me vuelvo a emocionar cuando lo veo, me toca mucho”, confesó Figueroa.

La escena en la escuela fue tan espontánea como conmovedora. “Llegamos a la escuela y conocemos a Leonela”, recordaron. El momento culminante llegó con la reacción de los estudiantes: “Empezaron a abrazarnos y después nos trataban de seño y profe”.

De la angustia a la identidad recuperada

El trasfondo emocional del gesto no pasó desapercibido. Las emprendedoras remarcaron la importancia de la indumentaria en edades tempranas: “Sabemos lo que implica el sentirse representado con una prenda”.

Uno de los detalles más significativos surgió de manera inesperada: los estudiantes decidieron usar los buzos solidarios para un acto escolar. “Ellos no tenían ropa para el acto entonces deciden que se iban a vestir de negro y que iban a utilizar los buzos”, contó Figueroa.

Repercusión y valores en tiempos difíciles

La iniciativa rápidamente trascendió el ámbito local. “Mensajes nos llegaron muchísimos de muchas provincias, incluso no podíamos dormir”, relataron, sorprendidas por la repercusión.

A pesar del contexto económico adverso, el proyecto mantuvo su esencia solidaria. “Más allá de la situación económica, ante la adversidad, seguir trabajando. Va aparecer la solución”, afirmaron.

Incluso rechazaron donaciones directas, apostando a otra lógica de ayuda: “Nos negamos porque no es la idea. Si vos me das plata, yo te voy a dar algo a cambio”.

Una historia que invita a replicarse

La sorpresa también jugó un rol clave: los estudiantes no sabían nada. “Nos manejamos con los padres y cuando llegamos con la bolsa, los chicos no sabían nada”, contaron.