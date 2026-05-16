30 familias estafadas en construcción de viviendas: “Hay gente que está peor, les arruinaron el sueño de la casa propia”

La presunta estafa vinculada a una firma de construcciones en seco sacudió a decenas de familias entrerrianas que aseguran haber invertido todos sus ahorros en viviendas que jamás fueron terminadas. Uno de los damnificados, Ángelo Cantagallo, relató a Elonce cómo comenzó el conflicto y apuntó contra los responsables de la empresa, a quienes acusa de haber continuado tomando contratos pese a los problemas financieros que ya atravesaban.

“En mi caso particular, hice contrato con una terminación en 90 días hábiles. Me pedían una entrega del 50% y el resto se financiaba en 18 cuotas. Al principio empezó bien, solo que el tiempo se dilató bastante”, explicó al describir el acuerdo firmado con la empresa constructora.

El denunciante contó que la obra correspondía a un monoambiente construido sobre la planta alta de la vivienda de sus padres. Sin embargo, aseguró que los trabajos quedaron inconclusos y actualmente el lugar “está inhabitable” debido a filtraciones y problemas estructurales provocados por la falta de terminación.

Crece el número de damnificados

Con el paso de los meses, otras personas comenzaron a contactarse con él. Así, se fue conformando un grupo de afectados que hoy superaría las 30 familias. “Hay gente que está peor que yo. A algunos ni siquiera les hicieron la platea y solo les removieron la tierra del terreno”, sostuvo.

Según indicó, varios damnificados entregaron importantes sumas de dinero, vehículos e incluso terrenos como parte de pago para acceder a las viviendas prometidas. “Hay familias con hijos que ahorraron toda su vida y esta gente les arruinó el sueño de la casa propia”, lamentó.

“Hay una señora cuyo marido sufrió un ACV por el estrés de ver que se habían robado los ahorros de su vida”, agregó.

Cantagallo afirmó además que, a través de su abogada, accedió a información financiera que revelaría la existencia de “alrededor de 60 cheques rechazados por más de 100 millones de pesos”. En ese sentido, relató que la empresa habría retirado materiales de corralones mediante pagos diferidos que luego no pudieron ser cobrados por falta de fondos.

Denuncias penales y reclamos a la Justicia

El damnificado aseguró que las denuncias ya fueron presentadas ante la Justicia, aunque manifestó su preocupación por la falta de avances. “No entiendo cómo esto puede quedarse en la nada. La Fiscalía nos dice que faltan pruebas. Nosotros tenemos contratos, transferencias y pruebas”, expresó.

También señaló que la empresa habría dejado de operar en el local comercial donde atendía al público. “Ayer sacaron todo, retiraron el ploteo y vaciaron el lugar”, comentó con preocupación, al tiempo que advirtió sobre un posible riesgo de fuga de los responsables.

En relación con su situación económica personal, explicó que la inversión realizada equivaldría actualmente a unos 20 millones de pesos. “Yo terminé de pagar todo porque mi abogado me recomendó cumplir con mi parte del contrato, aunque muchas veces pensé en dejar de pagar”, detalló.

Los nombres señalados por los denunciantes

Además, afirmó que la firma habría operado bajo distintos nombres comerciales, entre ellos “Steel Mundo”, “Steel Framing Paraná” y “Paraná en Seco”.

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El damnificado aseguró que los presuntos estafadores vienen de San Luis. “Vinieron acá por algo, entonces quizá lo están haciendo en otro lado también. Viven en Paraná al lado de una iglesia, casualmente la iglesia me parece que es de ellos y se dan mucho de la religión también. Entonces yo digo ¿qué cara no?”, manifestó.

“Lo que más me duele es que le arruiné la casa a mis padres. Ahora voy a tener que volver a empezar y juntar dinero otra vez para arreglarla”, expresó con angustia.

Finalmente, pidió intervención urgente de las autoridades judiciales y solicitó que posibles nuevos damnificados realicen las denuncias correspondientes. “No quiero que nadie más caiga en manos de estafadores. Si esta gente ya hizo esto una vez, puede volver a hacerlo”, concluyó.