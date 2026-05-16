Asociación civil La Fraternidad organiza un bingo solidario en Paraná para sostener su labor comunitaria

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación civil La Fraternidad realizará un bingo solidario este domingo en Paraná con el objetivo de recaudar fondos y continuar con el préstamo de elementos ortopédicos a la comunidad.
El bingo solidario de la Asociación civil La Fraternidad será el eje de una nueva jornada comunitaria en Paraná, donde la institución buscará reunir fondos para sostener su histórico trabajo social. El evento se realizará este domingo a las 15:30 en su sede de Concordia 270, entre calles Bavio y Perú.
La actividad tiene como objetivo principal recaudar recursos para mantener el sistema de asistencia que la entidad brinda desde hace más de seis décadas. En ese marco, la propuesta combina juegos, premios y participación familiar, con fuerte arraigo en la comunidad local.
El organizador de la institución explicó el sentido del evento y su impacto en el funcionamiento cotidiano: “El bingo será para transformar el beneficio en algo que nos permita seguir funcionando. Invitamos a toda la sociedad paranaense”, expresó en diálogo con Elonce.
Un evento solidario con fuerte participación vecinal
El bingo de la Asociación civil La Fraternidad se convirtió con el tiempo en una de las actividades más convocantes de la institución, no solo por los premios sino también por el fin solidario que lo impulsa. La jornada está pensada como un espacio de encuentro familiar y colaboración comunitaria.
Desde la organización remarcaron que la participación de los vecinos es clave para sostener la continuidad de los servicios que brindan a la comunidad. El objetivo es reforzar el vínculo entre la institución y la sociedad paranaense.
Ayuda concreta para quienes lo necesitan
Además del evento, la entidad mantiene su labor diaria de asistencia a personas que atraviesan problemas de salud o movilidad. En ese sentido, el organizador detalló el alcance de su trabajo: “Se prestan elementos ortopédicos que necesitan las personas con movilidad reducida, una muleta, un andador, una cama, mientras dure su dolencia”, explicó.
El sistema de préstamos solidarios se sostiene principalmente con aportes de socios y recaudaciones como la del bingo. “Tenemos socios que colaboran con cuotitas mínimas. La gente se entera y ayuda. Ya son muy nuestros bingos famosos porque entregan muchos premios y dinero. Además, se pasa una tarde muy agradable en familia”, agregaron desde la institución.
Un clásico solidario en Paraná
El bingo solidario de la Asociación civil La Fraternidad ya es un clásico en la agenda social de Paraná. Con casi 63 años de historia, la institución busca seguir garantizando su servicio comunitario a través de este tipo de eventos que combinan entretenimiento y ayuda social.