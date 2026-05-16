Conflicto familiar en Barrio Humito culminó con un herido y tres detenidos

El enfrentamiento ocurrió en calle Cortada 1009 de Paraná. La víctima sufrió heridas en el rostro y la cabeza, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
Una pelea ocurrida en el Barrio Humito de Paraná terminó con un herido y tres detenidos, luego de un operativo realizado por personal policial tras un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto familiar.
El procedimiento se desarrolló en la zona de calle Cortada 1009, donde los efectivos observaron a tres hombres que portaban elementos contundentes, entre ellos palos, por lo que fueron inmediatamente demorados.
A unos 50 metros del lugar inicial, los uniformados encontraron a otro hombre con lesiones visibles. Según se informó, presentaba una herida cortante en el rostro y un golpe en la zona craneal.
Durante el operativo, los policías constataron que las prendas de vestir de los tres demorados tenían manchas hemáticas, que serían compatibles con el episodio investigado.
La víctima fue trasladada al Hospital San Martín para recibir atención médica y realizar los estudios correspondientes por las lesiones sufridas durante la pelea.
En tanto, personal policial secuestró los palos utilizados en el conflicto y también las prendas de vestir de los involucrados, con el objetivo de realizar las pericias ordenadas por la Justicia.
La situación fue comunicada a la fiscalía de turno, que dispuso la detención de los tres hombres involucrados en el hecho.
Los acusados quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer cómo se originó el enfrentamiento familiar ocurrido en el Barrio Humito.